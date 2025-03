Nie żyje 15-latka! Walczyła o życie przez 8 dni. To ofiara wypadku w Kętach

"Kochana Laurusiu! Zwracam się do Ciebie w sposób, jaki lubiłaś najbardziej..." - tak rozpoczyna się facebookowy post dedykowany zmarłej 15-latce z Kęt w powiecie oświęcimskim. Wpis pojawił się na profilu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino, do której uczęszczała nastolatka. Jego autorką jest wychowawczyni klasy, do której chodziła Laura, ofiara wypadku samochodowego z dnia 8 marca.

- Spędziłaś w naszej szkole osiem lat, z czego pięć w naszej klasie b, której byłam wychowawczynią. Wraz z uczniami i nauczycielami podziwialiśmy twoją delikatność i wrażliwość, ale także siłę, z jaką stawiałaś czoła chorobie. Nigdy niczego nie oczekiwałaś. Zawsze dla Ciebie najważniejsi byli inni. Przecież jeszcze tak niedawno byliśmy na ostatniej wycieczce, bawiliśmy się na komersie. Byłam tak spełniona i dumna, jakich ludzi wypuszczam w świat. I Ty byłaś moim i swych Rodziców ogromnym powodem do dumy - czytamy w dalsze części wpisu, w którym nie brakuje również kondolencji dla bliskich 15-latki.

Informację o śmierci Laury przekazała w niedzielę, 16 marca, policja w Oświęcimiu. Dziewczyna była uczestniczką wypadku, do którego doszło w Kętach 8 marca br. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący volkswagenem 19-latek stracił panowanie nad autem na łuku drogi, po czym zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Ciężkie obrażenia ciała oprócz nastolatki odniósł również drugi z pasażerów pojazdu w wieku 14 lat, ale to 15-latka zmarła po 8-dniowej walce o życie w szpitalu. Ranny został również 19-letni prowadzący - wszyscy byli mieszkańcami Kęt.

