Opole. 49-latek, który potrącił matkę z dwojgiem dzieci, usłyszał zarzuty

Policja i prokuratura w Opolu podały nowe informacje dotyczące wypadku na skrzyżowaniu ulicy Bohaterów Monte Cassino z ulicą Katowicką, do którego doszło w sobotę, 15 marca, w godzinach wieczornych. W znajdującą się nieopodal przejścia dla pieszych 47-latkę i jej dwoje dzieci: 11-letną córkę i 15-letniego syna uderzył na chodniku kierujący mazdą, tracąc panowanie nad autem. Cała trójka została zabrana do szpitala z obrażeniami ciała niezagrażającymi życiu, ale kobieta została jednocześnie poważnie ranna. Rodzinie towarzyszył również pies, ale zwierzę zginęło na miejscu.

Policja zatrzymała od razu 49-latka, który prowadził osobówkę, ujawniając, że był nietrzeźwy: miał we krwi 2 promile alkoholu.

- Oleksandrowi P. (49 lat) zarzuca się, że naruszając umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w Opolu na skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Bohaterów Monte Cassino, potrącił kierowanym samochodem osobowym oczekujących przy przejściu dla pieszych matkę z dwójką dzieci. W zarzucie przyjęto, że naruszeniem reguł bezpieczeństwa było podjęcie decyzji o jeździe samochodem w stanie nietrzeźwości i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, co doprowadziło do utraty panowanie nad pojazdem. Wskutek potrącenia pokrzywdzeni odnieśli liczne obrażenia. Najciężej poszkodowana została kobieta, która doznała wielu złamań, co oceniono jako tzw. ciężki uszczerbku na zdrowiu - poinformowała w poniedziałek, 17 marca, Prokuratura Okręgowa w Opolu.

Jak dodają śledczy, kierowca mazdy przyznał się do zarzutów i wyraził skruchę.

