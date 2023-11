To prawdziwy cud! Niesamowita mobilizacja internautów pozwoliła na "zamknięcie" zbiórki przeznaczonej na leczenie 5-letniej Ani z Krakowa. Dziewczynka choruje na glejaka pnia mózgu, a nadzieją dla niej jest terapia poza granicami Polski. Dramat Ani został nagłośniony przez Łukasza Litewkę, działacza społecznego z Sosnowca i świeżo wybranego posła. Dzięki temu w zaledwie kilka godzin udało się zebrać ponad milion złotych! W tym momencie na koncie Ani jest już prawie 1,3 mln zł, a w akcję zaangażowało się ponad 40 tysięcy osób. Zbiórka jest prowadzona na siepomaga.pl.

- Nigdy nie widziałem czegoś takiego, a już trochę ten internet klikam. Czy jednak skaczę z radości? Nie, daleko mi do tego. Pokora: Ten profil od zawsze tworzą zwykli ludzie, mijamy się wszyscy codziennie jadąc do pracy. Mamy problemy, jedni większe, inni mniejsze, ale zawsze jesteśmy wyrozumiali. Szanujemy się. Tu każdy jest równy, niezależnie od zawodu, ilości m2 czy kwoty na koncie. Tu nie trzeba namawiać, szukać sponsorów czy obiecywać gruszek na wierzbie, wszystko dzieje się naturalnie. Tu ludzie pełni życiowych doświadczeń, przychodzą by pomóc innym. Tu czasami się śmiejemy, wygłupiamy, ale wszyscy wiemy, że gdy przychodzi ta chwila, jesteśmy gotowi. Chciałbym byście mieli świadomość, że gdzieś tam koło Krakowa, jest mieszkanie, które od kilku miesięcy pogrążone jest w ogromnym smutku. Dziś, pierwszy raz od momentu diagnozy, są to łzy szczęścia i nadziei - napisał Łukasz Litewka.

