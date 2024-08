Poprawa matury 2024: przecieki z matematyki. Co pojawi się na maturze poprawkowej z matematyki? [ARKUSZE CKE]

Matura poprawka 2024. Kiedy egzamin poprawkowy z matury? [HARMONOGRAM, TERMINY, CKE]

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym jest identyczny dla zdających maturę 2024 w Formule 2023 oraz w Formule 2015.

Część pisemna odbędzie 20 sierpnia 2024 roku we wtorek o godzinie 9:00

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) odbędzie się 21 sierpnia 2024 roku w środę.

Jak przekazuje CKE, do egzaminu poprawkowego przystąpi ok. 24 tys. tegorocznych absolwentów.

Dziś (20.08) część pisemna #matura2024 w terminie poprawkowym. Do egzaminu przystąpi ok. 24 tys. tegorocznych absolwentów. Wyniki poznają 10 września.Życzymy powodzenia! 🍀— CKE (@CKE_PL) August 20, 2024

Matura poprawkowa 2024. Matematyka [Formuła 2015 i Formuła 2023]

Matura poprawkowa to ostatnia w tym roku szansa dla uczniów, którzy nie poradzili sobie z egzaminem dojrzałości w pierwotnym terminie. Emocje wzbudza przede wszystkim poprawka z matematyki. Dla wielu uczniów ten przedmiot to prawdziwy koszmar!

We wtorek (20 sierpnia) punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści rozpoczną maturę poprawką 2024. Co pojawi się w arkuszu CKE na maturze z matematyki? Czy pytania z poprawki wyciekły do internetu? Często, podczas matur oraz poprawek pojawiają się informacje o przeciekach. Warto jednak pamiętać, że może to być próba oszustwa. To, co będzie na maturze poprawkowej 2024 do tej pory pozostaje w sferze domysłów. Można natomiast sugerować się arkuszami z lat poprzednich lub na maturze 2024 w maju!

Poniżej publikujemy arkusze CKE z matury 2024 z matematyki w formule 2015 i formule 2023!

Matura poprawkowa 2024. Kiedy wyniki?

Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 10 września 2024 roku. Tego samego dnia CKE ogłosi pełne wyniki egzaminu maturalnego, zawierające wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji głównej - majowej, dodatkowej - czerwcowej i poprawkowej - sierpniowej.

Emilia Dankwa prawo jazdy zrobi jeszcze przed maturą! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.