Poprawka matury 2024. Tu sprawdzisz wynik matury poprawkowej! [10.09.2024]

32-latek trafił do aresztu

Poprawa matury 2024: wyniki sprawdzisz online! Kiedy i gdzie się zalogować, żeby sprawdzić wyniki matury poprawkowej 2024?

Zgodnie z harmonogramem CKE, wyniki matury poprawkowej 2024 zostaną opublikowane 10 września o godz. 8:00. CKE ogłosi oficjalne wyniki egzaminów maturalnych, przeprowadzonych 20 sierpnia 2024 roku. Na internetowych kontach maturzystów pojawią się ich wyniki indywidualne z poprawianych przez nich przedmiotów. Uczniowie będą mogli zalogować się i sprawdzić swój wynik we wtorek, 10 września. Potrzebne będą login i hasło, które uczniowie otrzymali przed zakończeniem roku szkolnego. Swój wynik możecie sprawdzić również do godziny 17:00 w sekretariacie swojej szkoły. Tam też odbierzecie świadectwo, jeśli Wasz wynik to minimum 30 procent.

Zobacz: Matura poprawkowa 2024. Ile trzeba mieć punktów, żeby zdać maturę z najważniejszych przedmiotów?

Gdzie i w jaki sposób sprawdzić wynik matury poprawkowej?

Żeby zobaczyć wynik matury poprawkowej 2024 roku, będziesz musiał zalogować się na portalu Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) pod adresem https://www.ziu.gov.pl/login. Wyniki będą dostępne w zakładce „uczeń”.

Jak zalogować się na stronie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU)

Aby zalogować się do systemu Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU):

przejdź do strony internetowej ZIU: https://www.ziu.gov.pl/login,

wpisz swój numer PESEL,

wpisz hasło, które otrzymałeś w swojej szkole,

kliknij przycisk "Zaloguj”,

przejdź do zakładki „Uczeń”.

Jeśli masz problemy z logowaniem:

najpierw upewnij się, że wprowadziłeś/aś poprawny numer PESEL i hasło.

jeśli problem będzie nadal występował, wybierz opcję "Nie pamiętam hasła”,

na Twój adres e-mail zostanie wysłany kod generujący nowe hasło.

Emilia Dankwa prawo jazdy zrobi jeszcze przed maturą! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.