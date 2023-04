Porachunki chciał załatwić maczetą. Sąsiad z piekła rodem miał na sumieniu coś jeszcze

Książ Wielki. Trafił do aresztu za grożenie sąsiadowi maczetą

W piątek, 7 kwietnia w centrum Książa Wielkiego (powiat miechowski) doszło do awantury pomiędzy mieszkającymi po sąsiedzku mężczyznami. Stroną agresywną był 40-latek, który przy pomocy maczety zastraszył 59-latka. Na szczęście starszy z mężczyzn nie został zraniony niebezpiecznym narzędziem i zdołał wezwać pomoc. Na miejsce przyjechali mundurowi i po otrzymaniu informacji na temat agresora, pojechali do jego mieszkania. Tam zatrzymali 40-latka oraz zabezpieczyli należącą do niego maczetę. Dodatkowo odkryli, że Małopolanin nielegalnie posiada psa rasy chart.

Mężczyzna trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych w miechowskiej komendzie policji, gdzie przedstawiono mu zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz utrzymywania psa bez zezwolenia. Prokurator Rejonowy w Miechowie wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zgodnie z jego decyzją mężczyzna trafił już do aresztu na 3 miesiące.

