Poranne przymrozki w Polsce. Mapa IMGW wskazuje najzimniejsze miasta

Wtorkowy poranek 27 października przywitał wielu Polaków ujemnymi wartościami na termometrach. Jak wynika z mapy pomiarowej IMGW z godziny 6, poranny chłód najmocniej odczuli mieszkańcy wschodnich i południowych regionów naszego państwa.

Rekordowo niskie wskazania wśród ujętych w zestawieniu stacji, czyli dokładnie minus 2,3 stopnia Celsjusza, zarejestrowano w Ostrołęce, Kielcach i Zakopanem. W szeregu innych lokalizacji aparatura pomiarowa również pokazała lekki mróz lub wartości oscylujące w granicach zera.

Odmienna aura panowała natomiast na wybrzeżu. W tym samym czasie stacja w Świnoujściu odnotowała aż 8,2 stopnia Celsjusza. Takie pomiary oznaczają, że amplituda pomiędzy najcieplejszym a najzimniejszym miejscem na mapie osiągnęła dokładnie 10,5 stopnia.

Udostępniona w sieci przez IMGW grafika obrazuje stan z konkretnej godziny, nie są to więc minimalne temperatury z całej minionej nocy. Instytut podkreśla ponadto, że prezentowane odczyty ze stacji mają charakter operacyjny i po dokładnej weryfikacji mogą jeszcze ulec zmianie.

Autor: IMGW/ Materiały prasowe

Prognoza pogody IMGW na kolejne dni. Nadchodzą opady deszczu

Mimo mroźnego początku dnia, w kolejnych godzinach wtorku zrobi się znacznie cieplej. Synoptycy IMGW przewidują, że maksymalna temperatura ukształtuje się na poziomie od 10 do 14 stopni Celsjusza. Mieszkańcy wschodu i południowego wschodu Polski mogą liczyć na małe zachmurzenie, podczas gdy w głębi kraju chmur na niebie okresami pojawi się więcej.

Więcej chmur zdominuje aurę w okresie od środy do soboty. Choć eksperci przewidują chwile z większymi przejaśnieniami, w wielu miejscach wystąpią także przelotne opady deszczu. Za dnia słupki rtęci pokażą przeważnie od 8 do 12 stopni. Wyjątkiem będzie środa, kiedy na zachodzie zrobi się do 13 stopni, a na południowym wschodzie nawet do 14 stopni.

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Jaka pogoda na Wszystkich Świętych? Prognoza IMGW na 1 listopada

Polacy wybierający się 1 listopada na groby bliskich muszą pamiętać o zabraniu parasoli oraz cieplejszej odzieży. Z wyliczeń IMGW na niedzielę wynika, że przelotne opady deszczu pojawią się głównie w centrum, na wybrzeżu, wschodzie i południu kraju.

W dzień termometry wskażą maksymalnie od 6 do 10 stopni Celsjusza. W godzinach nocnych w większości regionów temperatura spadnie do przedziału 3-5 stopni, natomiast na Warmii i Kaszubach zbliży się do zera. Synoptycy przypominają, że wyliczenia mogą się jeszcze zmienić, dlatego przed wyjściem z domu warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe.