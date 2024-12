Nie żyje młoda kobieta

Poszła odebrać córeczkę ze szkoły, zginęła przed domem. Autem kierowała prokurator

7–letnia Maja już nigdy nie przytuli swojej ukochanej mamy. Dorota B. († 28 l.) została potrącona przez samochód osobowy, którym kierowała prokurator ze Śląska. Do wypadku doszło 28 listopada w Sienicznie. Padał intensywny deszcz, była słaba widoczność. 28–latka wyszła z domu, by odebrać ze szkoły swoją córeczkę. Uszła zaledwie kilkanaście kroków, gdy doszło do wypadku.