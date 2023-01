Cudzoziemiec przystawił kobiecie pistolet do głowy! W policjanta rzucił nożem

CBŚP zlikwidowało potężną fabrykę narkotyków pod Krakowem. 5 osób zatrzymanych

Kilka miesięcy pracy funkcjonariuszy z Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie zakończyło się likwidacją potężnej fabryki narkotyków, znajdującej się na terenie powiatu krakowskiego. Laboratorium znajdowało się w pomieszczeniach gospodarczych, gdzie funkcjonariusze ujawnili liczne odczynniki, środki chemiczne i urządzenia, a także szkło laboratoryjne w postaci kolb i zlewek. W jednym z pomieszczeń znajdował się również basen ogrodowy wypełniony wodą wykorzystywaną w procesie schładzania. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli kilkudziesięciolitrowe beczki z zawartością płynnej amfetaminy oraz substancji poreakcyjnej. Zatrzymano pięć osób podejrzanych o produkcję i wprowadzanie do obrotu substancji odurzających. W ręce policji wpadło dwóch "chemików" wytwarzających amfetaminę.

Zabezpieczono 163 kg amfetaminy. Areszt dla podejrzanych

Łącznie podczas przeprowadzonych działań zabezpieczono 163 kg amfetaminy, wartej na rynku hurtowym blisko 1,2 mln zł. Dodatkowo zabezpieczono również 80 kg substancji, która została przekazana do dalszych badań laboratoryjnych. Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. Prokurator przedstawił im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych warte blisko 177 tysięcy złotych.

