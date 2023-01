Kraków. Dwa ataki na kobiety w Parku Tysiąclecia. Cudzoziemiec groził bronią

W Parku Tysiąclecia w Krakowie co najmniej dwukrotnie doszło do ataków na kobiety, których sprawcą był 30-letni cudzoziemiec. Za pierwszym razem Azer złapał pokrzywdzoną za udo i przystawił jej do głowy pistolet wiatrówkę. Wówczas nie udało się go zatrzymać. Cudzoziemiec został ujęty tydzień później, gdy dwóm kobietom groził nożem. Pościg za mężczyzną podjęli kryminalni z Komisariatu Policji VII. Mundurowi namierzyli bandytę na jednym z pobliskich osiedli. Podczas próby zatrzymania 30-latek rzucił nożem w jednego z mundurowych. Policjant nie ucierpiał, bo wykazał się refleksem, uchylił się i w ten sposób uniknął zranienia ostrym narzędziem. Ostatecznie przestępcę udało się unieszkodliwić przy użyciu chwytów obezwładniających. Podczas szamotaniny agresor... podrapał funkcjonariusza. Obywatel Azerbejdżanu usłyszał kilka zarzutów, między innymi naruszenia nietykalności cielesnej kobiety, kierowania gróźb karalnych wobec kilku kobiet, naruszenia nietykalności cielesnej policjanta oraz wywierania wpływu na czynności urzędowe poprzez czynną napaść na funkcjonariusza.

Cudzoziemiec został aresztowany. Policja apeluje do ofiar

Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Policjanci podejrzewają, że może być więcej osób pokrzywdzonych przez tego mężczyznę, dlatego apelują do tych osób, aby zgłosiły do Komisariatu Policji VII w Krakowie w celu złożenia zawiadomienia. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat więzienia.