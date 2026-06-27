Potężny pożar hali w Mszanie Dolnej! W akcji ponad 100 strażaków

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-27 18:52

Trwa walka z ogniem w Mszanie Dolnej (woj. małopolskie). W sobotnie popołudnie wybuchł tam ogromny pożar hali produkcyjnej, w której znajdowała się także stacja kontroli pojazdów. W działaniach gaśniczych bierze udział ponad stu strażaków, a jedna osoba z obrażeniami nogi trafiła do szpitala. Służby apelują do mieszkańców o zamykanie okien.

Czerwony wóz strażacki TGM 18.320 na pierwszym planie, obok niego od tyłu widoczny strażak Państwowej Straży Pożarnej w beżowym kombinezonie z odblaskowymi pasami i czerwonym kaskiem. Dalej policjant w żółtej kamizelce. To zdjęcie ilustruje dramatyczną akcję strażaków w Mszanie Dolnej, o której więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Piotr Stańczak/zdjęcie ilustracyjne

Dramatyczna akcja strażaków w Mszanie Dolnej. Płonął duży obiekt

Ogień strawił halę produkcyjną i stację diagnostyczną w Mszanie Dolnej! Kiedy ratownicy przyjechali na miejsce zdarzenia, budynek był już całkowicie zajęty przez płomienie. Kpt. Hubert Ciepły, rzecznik lokalnej straży pożarnej, poinformował, że akcja była bardzo trudna. Ratownicy musieli jednocześnie walczyć z żywiołem i zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się na sąsiadujące zabudowania. Ważnym zadaniem była ochrona położonego nieopodal zakładu stolarskiego i potężnego zbiornika zawierającego około dwudziestu tysięcy litrów oleju napędowego. Służbom udało się opanować sytuację. Jedna osoba została niegroźnie poszkodowana, ma uraz nogi.

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Specjalistyczne drony nad pogorzeliskiem. Ponad 100 ratowników w akcji

W działania zaangażowano duże siły – przeszło setka strażaków walczy z żywiołem. Na miejscu pojawiły się dodatkowe siły wsparcia, w tym eksperci od zagrożeń chemicznych. Do monitorowania sytuacji wykorzystano drony. Strażacy proszą o omijanie rejonu, w którym toczy się akcja, tak by nie blokować przejazdu służb, a mieszkańcom najbliższych okolic zaleca się pozostanie w domach - powodem jest dym unoszący się w powietrzu po spaleniu materiałów przemysłowych z hali i stacji diagnostycznej. 

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