Tropikalne upały w Polsce. 35 stopni Celsjusza w prognozach IMGW

To już pewne - czeka nas pogodowe starcie w Polsce. Już w nocy z wtorku na środę (9/10 lipca 2024 r.) na zachodzie i południu odnotujemy tzw. tropikalne noce, czyli temperatury na poziomie 20 stopni Celsjusza. Na krańcach południowych możliwe deszcze i burze. Jest to zapowiedź tego, co nas czeka w środku tygodnia. Już teraz apelujemy - trzeba śledzić ostrzeżenia IMGW, bo będzie ich bardzo dużo. W prognozie alertów Instytutu mamy cały kraj w kolorze pomarańczowym, a to oznacza prawdopodobne ostrzeżenia drugiego stopnia. Jak to wygląda we szczegółach? Nasi dziennikarze złapali się za głowy.

Burze z gradem, ulewne deszcze do 50 mm i tropikalne upały w prognozie pogody

Nie ma co ukrywać - prognoza pogody na środę jest daleka od idealnej. Synoptycy z IMGW omówili kilka niebezpiecznych zjawisk meteo.

- Na zachodzie i krańcach południowych zachmurzenie wzrastać będzie do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Na południu wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, a na zachodzie do 30 mm, lokalnie 50 mm - alarmują eksperci z Instytutu. - W czasie burz na południu porywy wiatru do 65 km/h, na zachodzie do 90 km/h, a punktowo nawet do 110 km/h - dodają w prognozie na 10 lipca.

Jakby tego było mało, środa przyniesie rozpaczliwe poszukiwanie cienia. W Małopolsce, na Śląsku, Dolnym Śląsku, województwie lubuskim i na Opolszczyźnie termometry wskażą od 33 do 35 stopni Celsjusza. Wygląda na to, że jedynym województwem bez upałów będzie tego dnia Zachodnie Pomorze. Unikajmy przebywania na pełnym słońcu, pijmy dużo wody i dbajmy o nasze organizmy!

Z prognoz IMGW dla Polski wynika, że upały zostaną z nami do końca bieżącego tygodnia. Dopiero w połowie lipca jest szansa na delikatne, ale jednak ochłodzenie. Sprawdźcie, gdzie w waszych miastach rozmieszczono kurtyny wodne. Jeżeli planujecie spacer, weźcie pod uwagę prognozę pogody. Szczegóły będziemy codziennie omawiać w pogodowym oddziale "Super Expressu" i w lokalnych serwisach.

