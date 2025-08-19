​Prezydent zatańczył na dachu. Ten film to prawdziwy hit, a oni zgłaszają wątpliwości

- Kraków aura farming, bo czego nie zrobisz, by pokazać piękno Krakowa - taki opis ma film, zamieszczony na profilu Aleksandra Miszalskiego w serwisie TikTok.

Prezydent Krakowa tańczy na nim na szczycie krakowskiego magistratu, a w tle powiewa biało-czerwona flaga. Nagranie od razu wzbudziło wiele kontrowersji. Część krakowskich radnych zdecydowała się złożyć w tej sprawie interpelację.

Jak dotąd filmik zobaczyło ponad 230 tysięcy użytkowników TikToka, a ta liczba wciąż rośnie!

Prezydent Krakowa tańczy na dachu. Film jest hitem TikToka

20 sekundowy filmik potrafi wzbudzić ogromne emocje. W tym przypadku mówimy o materiale, który zamieścił w sieci Aleksander Miszalski. Prezydent Krakowa tańczy na szczycie krakowskiego magistratu, a w tle powiewa biało-czerwona flaga. Nie wszyscy krakowscy radni zareagowali pozytywnie. Część z nich złożyła interpelację.

- Poprosiłem pana prezydenta o wyjaśnienie celu stworzenia tego filmiku, wyjścia na dach i zabezpieczeń. Kiedy był nagrany ten film? Jeśli był nagrywany w godzinach pracy prezydenta, to nie powinien wychodzić na dach w godzinach pracy urzędu - powiedział dziennikarzom Radia ESKA Rafał Zawiślak z Rady Miasta Krakowa. Zobaczcie film, o którym mowa! Pod nim znajduje się dalszy ciąg materiału.

Aleksander Miszalski: Filmik jest odpowiedzią na panujący w sieci trend

Gospodarz grodu Kraka podkreślił, że film służy promocji Krakowa. Zapewnił jednocześnie, że podczas jego nagrania zadbano o bezpieczeństwo. - Wyjście było przez drabinę, tylko na zabezpieczoną platformę, która jest przy drabinie - powiedział ESCE.

- Tak samo, gdy wiesza się tam flagę - nikt nie chodzi w uprzęży, czy w kasku. Dach ma metrowy, czy nawet półtorametrowy murek, więc spaść się stamtąd nie da - podkreślił prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Do 19 września, do godziny 14:45, film obejrzało niespełna 232 tysiące internautów.

