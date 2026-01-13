Próbna matura 2026: FIZYKA. Arkusze CKE i odpowiedzi do pobrania PDF

Próbny egzamin z fizyki odbył się 13 stycznia 2026 roku o godz. 9:00 i był przeznaczony dla maturzystów zdających egzamin w Formule 2023. Arkusz, podobnie jak na właściwej maturze, zawierał zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, wymagające obliczeń oraz szczegółowego uzasadniania odpowiedzi. CKE udostępniła już arkusze CKE. Sugerowane odpowiedzi opublikujemy wkrótce. Dzięki odpowiedziom eksperta będziesz mógł dokładnie przeanalizować swoje rozwiązania i sprawdzić, ile punktów mógłbyś zdobyć na egzaminie.

Próbna matura 2026 z fizyki – arkusz CKE [13.01.2026]

Próbna matura ma charakter diagnostyczny i jest ważnym elementem przygotowań do egzaminu maturalnego w maju 2026 roku. Właściwy egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się 19 maja 2026 roku. Egzamin trwa 180 minut i obejmuje cały zakres materiału przewidziany w podstawie programowej.