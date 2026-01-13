Próbna matura 2026: fizyka. Arkusze CKE, odpowiedzi + rozwiązania do ściągnięcia JPG, PDF

Jacek Chlewicki
2026-01-13 7:15

Próbna matura 2026: fizyka. Próbna matura 2026 z fizyki to jeden z kluczowych sprawdzianów dla uczniów liceów i techników, którzy w maju podejdą do egzaminu maturalnego w Formule 2023. Arkusze CKE oraz odpowiedzi z próbnej matury 2026 z fizyki zamieścimy w artykule wkrótce po zakończeniu egzaminu.

Próbny egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się 13 stycznia 2026 roku (wtorek) o godz. 9. Egzamin jest przeznaczony dla uczniów IV klasy liceum ogólnokształcącego, V klasy technikum oraz II klasy branżowej szkoły II stopnia i ma charakter dobrowolny. Materiały egzaminacyjne zostaną udostępnione szkołom oraz opublikowane na stronach CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu egzaminu, o godzinie jego rozpoczęcia. Z kolei zasady oceniania i rozwiązania zadań pojawią się najpóźniej następnego dnia. Arkusze CKE oraz odpowiedzi z próbnej matury 2026 z fizyki zamieścimy w artykule wkrótce po zakończeniu egzaminu.

Fizyka na maturze jest przedmiotem dodatkowym, zdawanym wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Egzamin sprawdza stopień opanowania wymagań określonych w podstawie programowej i obejmuje m.in.:

  • mechanikę punktu materialnego i bryły sztywnej,
  • grawitację i elementy astronomii,
  • drgania, fale i optykę,
  • elektryczność i magnetyzm,
  • termodynamikę i własności materii,
  • elementy fizyki atomowej i jądrowej

Egzamin trwa 180 minut. Arkusz zawiera zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, a maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 60. Zdecydowaną większość punktów można uzyskać za zadania otwarte, wymagające obliczeń, analizy zjawisk i pełnego toku rozumowania.

Właściwy egzamin maturalny z fizyki w 2026 roku odbędzie się 19 maja (wtorek) w sesji głównej. Jest to egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym, rozpoczynający się o godz. 9:00. Dla osób, które nie będą mogły przystąpić do matury w terminie głównym, przewidziano termin dodatkowy w czerwcu 2026 roku, a egzamin poprawkowy – w sierpniu.

Po przeprowadzeniu próbnej matury 2026 z fizyki arkusze CKE będą dostępne do pobrania, odpowiedzi i zasady oceniania zostaną opublikowane po egzaminie. Wszystkie materiały – arkusz oraz rozwiązania – opublikujemy w tym artykule tuż po zakończeniu egzaminu.

