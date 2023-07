Kraków. Protest w sprawie pani Joanny przed komisariatem policji. "Nigdy nie będziesz szła sama"

We wtorek, 25 lipca o godz. 18.00 przed Komisariatem IV Policji przy ul. Królewskiej w Krakowie odbędzie się protest pod hasłem: "Nigdy nie będziesz szła sama. Solidarnie z Joanną". O demonstracji poinformował na swoim profilu FB Ogólnopolski Strajk Kobiet. To reakcja na sprawę pani Joanny, która stała się obiektem kontrowersyjnej interwencji policji. - We wtorek o 18.00 to Kraków będzie stolicą Polski walczącej o godność, przeciwko barbarzyńcom w mundurach, kitlach i sutannach - ogłosił Ogólnopolski Strajk Kobiet. Swoją obecność pod komisariatem przy ul. Królewskiej w Krakowie potwierdziła między innymi Marta Lempart.

Szef policji zabrał głos w sprawie pani Joanny. Ujawniono rozmowę lekarki z pacjentką

Podczas czwartkowej (20 lipca) konferencji prasowej Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zabrał głos w sprawie pani Joanny. - Chcę jasno i wyraźnie podkreślić, że pani Joanna ani przez moment nie była osobą zatrzymaną; wobec niej nie użyto też żadnych środków przymusu bezpośredniego - podkreślał Szymczyk. Podczas konferencji została upubliczniona rozmowa lekarki, która zgłosiła służbom, że pani Joanna chce rzekomo popełnić samobójstwo. Kobieta zaprzecza, by planowała odebranie sobie życia. Sprawa jest wyjaśniana między innymi przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

