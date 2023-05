Brutalna bójka dwóch nastolatek w Gorlicach. Świadkowie zachęcali je do walki

Policja w Gorlicach zajęła się sprawą brutalnej bójki dwóch nastolatek, po tym jak otrzymała nagranie ze zdarzenia. Wideo trafiło do internetu, a mundurowych powiadomił o wszystkim dyrektor jednej ze szkół na terenie miasta. Na filmie widzimy dwie nastolatki, które szarpią się, kopią i okładają pięściami. Jedna z nich powala drugą na ziemię i siada na niej, unieruchamiając jej ręce, a później nadal ją bije, choć z przerwami. Całe zdarzenia obserwuje grupa młodych osób, która w wulgarny sposób dopinguje obie dziewczyny, nie próbując nawet przerwać bójki. Policja w Gorlicach ustaliła, że uczestniczki zdarzenia to 14- i 17-latka z dwóch gmin na terenie powiatu gorlickiego, a wszystko działo się w parku miejskim w dniu 13 maja - dwa później zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do komendy. Starsza z dziewczyn odniosła w czasie bójki obrażenia ciała, ale nie ma informacji, czy są one poważne.

- Wszystkie materiały w tej sprawie zostały przekazane do sądu rodzinnego pod kątem uszkodzenia ciała przez 14-latkę i przejawów demoralizacji wobec innych nieletnich uczestników tego zdarzenia, bo udało się również ustalić tożsamość kilku z nich - informuje asp. szt. Gustaw Janas, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

Brutalna bójka dwóch nastolatek. Świadkowie dopingowali zamiast pomóc Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.