Do 3 lat pozbawienia wolności grozi małżeństwu z Suchej Beskidzkiej, które zostało oskarżone o znęcanie się nad zwierzętami. Pies należący do 57-letniego mężczyzny i jego o rok młodszej żony miał być przez 6 lat trzymany w ciemnej piwnicy, bez dostępu do światła. Gdy na miejscu pojawili się policjanci, zastali psa trzymanego na krótkim łańcuchu. Wokół niego było mnóstwo różnych odpadów, a zwierzę spało we własnych odchodach.

W dodatku nie miało aktualnych szczepień, za co funkcjonariusze wystawili właścicielom mandat. Poinformowali również gospodarzy, że sprawa znęcania się nad psem trafi do sądu.

Małopolska policja właśnie poinformowała, że akt oskarżenia został sformułowany i przesłany do sądu. Już podczas interwencji pies został odebrany okrutnym właścicielom przez wolontariuszy organizacji zajmującej się opieką nad zwierzętami.

Policjanci przypominają o podstawowych obowiązkach właścicieli zwierząt - wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - i odpowiedzialności karnej za różne formy znęcania się nad zwierzętami:

„Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody”.

"Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała, lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi, nie może być krótsza niż 3 metry".

