i Autor: Adrian Grycuk/Wikipedia

QUIZ

QUIZ. Jak dobrze znasz małopolskie tablice rejestracyjne? To prawdziwy test dla kierowców

M.T 11:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tablica rejestracyjna to kod literowo-cyfrowy, który umożliwia identyfikację każdego pojazdu, który napotkamy na drodze. Jak wiemy, kody na tablicach rejestracyjnych ulegają zmianie, przez co czasem trudno domyślić się, z którego rejonu Polski pochodzi dany pojazd. Jak dobrze znasz tablice rejestracyjne w Małopolsce? Ten quiz to prawdziwe wyzwanie!