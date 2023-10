Straż miejska wraca do karania za to wykroczenie. Posypią się mandaty

Pamiętasz kto śpiewał piosenki z bajek Disney'a? Rozwiąż nasz QUIZ i udowodnij!

Bajki Disney'a na stałe zapisały się na kartach popkultury, podobnie jak piosenki w nich zawarte. Każdy z nas zna takie hity, jak "Kolorowy wiatr", czy " Ty druha we mnie masz". Nawet jako dorośli chętnie wracamy do tych wyjątkowych produkcji, aby chociaż na chwilę przypomnieć sobie beztroskie czasy dzieciństwa. I trudno się dziwić. Animacje Disney'a stały się kultowymi pozycjami na całym świecie, o czym świadczą także liczne nagrody krytyków i ekspertów. Sam twórca studia, Walt Disney, był aż 59 razy nominowany do Oscara, z czego w jego ręce trafiło 26 statuetek. Nie ma więc na co czekać. Dajcie się ponownie porwać swoim ulubionym animacjo z dzieciństwa, rozwiążcie nasz QUIZ i pokażcie, że o piosenkach z bajek Disney'a wiecie już wszystko!

QUIZ. Jak dobrze pamiętasz piosenki z bajek Disney'a? Pytanie 1 z 11 "Miłość rośnie wokół nas" z której bajki? "Timon i Pumba" "Król Lew" "Bambi" Dalej

Tak wyglądały derby Krakowa. Przedwojenne zdjęcia to prawdziwa podróż w czasie: