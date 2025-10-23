RCB alarmuje! Siedem powiatów w gotowości na silny wiatr. Zobacz, gdzie będzie najgorzej

W najbliższych godzinach Polskę nawiedzi silny wiatr, osiągający w porywach 85 km/h, co skutkuje alertem RCB.

Ostrzeżenie dotyczy mieszkańców siedmiu powiatów Małopolski, a także południowych krańców Polski, gdzie IMGW wydało żółte alerty.

Wiatr przesuwa się na północ, a w piątek zagrożenie obejmie województwa zachodniopomorskie i pomorskie.

Sprawdź, czy Twój region jest zagrożony i jak przygotować się na nadchodzące silne porywy wiatru.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem mieszkańców siedmiu powiatów w woj. małopolskim. - Uwaga! 23-24.10 prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami. Alert RCB w powiatach: gorlickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim, suskim, tatrzańskim i Nowym Sączu – czytamy we wpisie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w mediach społecznościowych.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️"Uwaga! 23-24.10 prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami".Alert RCB w powiatach: gorlickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim, suskim, tatrzańskim i Nowym Sączu. pic.twitter.com/T6k2aym6Ob— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 22, 2025

Przed silnym wiatrem w dniach 23-24 października ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Synoptycy również zwracają uwagę na silny wiatr w Małopolsce. Wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółty alert meteo) dla kilku powiatów w woj. małopolskim. Ostrzeżenia dotyczą też mieszkańców woj. śląskiego oraz woj. dolnośląskiego. W czwartek (23 października) najbardziej narażeni na silny wiatr będą mieszkańcy południowych krańców Polski. - Prognozuje się miejscami wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków południowych – czytamy w komunikacie IMGW.

Z kolei w piątek (24 października) prawdopodobnie silny wiatr najbardziej dokuczać będzie mieszkańcom północnej Polski, a konkretnie tym z woj. zachodniopomorskiego i woj. pomorskiego.

Źródło: RCB / IMGW

Sonda Czy jesteście wrażliwi na zmiany pogody? Tak, np. w okresie jesienno-zimowym czuję się znacznie gorzej niż w letnich miesiącach Nie, wcale Trochę, ale nie jest to przesadnie dokuczliwe