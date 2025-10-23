RCB alarmuje! Siedem powiatów w gotowości na silny wiatr. Zobacz, gdzie będzie najgorzej

Sebastian Chrostowski
2025-10-23 8:22

W najbliższych godzinach nad Polską będzie silnie wiać, w porywach nawet do 85 km/h. Wydano alert RCB przed zagrożeniem do mieszkańców siedmiu powiatów w Małopolsce. Silny wiatr ma też w kolejnych godzinach dotrzeć na północ Polski. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Wichura w Poznaniu. W regionie dwa tysiące interwencji strażaków

Autor: MB Wichury nad Polską. Zdj. ilustracyjne.
  • W najbliższych godzinach Polskę nawiedzi silny wiatr, osiągający w porywach 85 km/h, co skutkuje alertem RCB.
  • Ostrzeżenie dotyczy mieszkańców siedmiu powiatów Małopolski, a także południowych krańców Polski, gdzie IMGW wydało żółte alerty.
  • Wiatr przesuwa się na północ, a w piątek zagrożenie obejmie województwa zachodniopomorskie i pomorskie.
  • Sprawdź, czy Twój region jest zagrożony i jak przygotować się na nadchodzące silne porywy wiatru.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem mieszkańców siedmiu powiatów w woj. małopolskim. - Uwaga! 23-24.10 prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami. Alert RCB w powiatach: gorlickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim, suskim, tatrzańskim i Nowym Sączu – czytamy we wpisie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w mediach społecznościowych.

Przed silnym wiatrem w dniach 23-24 października ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Synoptycy również zwracają uwagę na silny wiatr w Małopolsce. Wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółty alert meteo) dla kilku powiatów w woj. małopolskim. Ostrzeżenia dotyczą też mieszkańców woj. śląskiego oraz woj. dolnośląskiego. W czwartek (23 października) najbardziej narażeni na silny wiatr będą mieszkańcy południowych krańców Polski. - Prognozuje się miejscami wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków południowych – czytamy w komunikacie IMGW.

Z kolei w piątek (24 października) prawdopodobnie silny wiatr najbardziej dokuczać będzie mieszkańcom północnej Polski, a konkretnie tym z woj. zachodniopomorskiego i woj. pomorskiego.

Źródło: RCB / IMGW

