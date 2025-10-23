RCB alarmuje! Siedem powiatów w gotowości na silny wiatr. Zobacz, gdzie będzie najgorzej

- W najbliższych godzinach Polskę nawiedzi silny wiatr, osiągający w porywach 85 km/h, co skutkuje alertem RCB.
- Ostrzeżenie dotyczy mieszkańców siedmiu powiatów Małopolski, a także południowych krańców Polski, gdzie IMGW wydało żółte alerty.
- Wiatr przesuwa się na północ, a w piątek zagrożenie obejmie województwa zachodniopomorskie i pomorskie.
- Sprawdź, czy Twój region jest zagrożony i jak przygotować się na nadchodzące silne porywy wiatru.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem mieszkańców siedmiu powiatów w woj. małopolskim. - Uwaga! 23-24.10 prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami. Alert RCB w powiatach: gorlickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim, suskim, tatrzańskim i Nowym Sączu – czytamy we wpisie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w mediach społecznościowych.
Przed silnym wiatrem w dniach 23-24 października ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Synoptycy również zwracają uwagę na silny wiatr w Małopolsce. Wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółty alert meteo) dla kilku powiatów w woj. małopolskim. Ostrzeżenia dotyczą też mieszkańców woj. śląskiego oraz woj. dolnośląskiego. W czwartek (23 października) najbardziej narażeni na silny wiatr będą mieszkańcy południowych krańców Polski. - Prognozuje się miejscami wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków południowych – czytamy w komunikacie IMGW.
Z kolei w piątek (24 października) prawdopodobnie silny wiatr najbardziej dokuczać będzie mieszkańcom północnej Polski, a konkretnie tym z woj. zachodniopomorskiego i woj. pomorskiego.
Źródło: RCB / IMGW