W Krakowie rozpoczął się remont Teatru im. Juliusza Słowackiego. Inwestycja pochłonie 50 mln zł.

Prace obejmą m.in. modernizację dachu, rekonstrukcję zniszczonych elementów architektonicznych oraz unowocześnienie wnętrza. Po remoncie na dach wrócą historyczne maszkarony, usunięte prawie 100 lat temu.

Dzięki renowacji budynek ma odzyskać swój oryginalny wygląd, zgodny z planami Jana Zawieyskiego. Inwestycja jest finansowana m.in. ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Funduszy Europejskich.

Remont Teatru Słowackiego w Krakowie. Wrócą kultowe maszkarony

Teatr im. J. Słowackiego działa nieprzerwanie od 1893 roku. Na jego deskach miały miejsca najbardziej symboliczne wydarzenia, które zmieniły losy polskiej kultury. To właśnie tu premierę miało "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

Musimy przyzwyczaić się do widoku rusztowań, które już są przyklejone do budynku. Remont trwa, a jego najważniejszą częścią będzie modernizacja dachu. Wymienione zostanie pokrycie i poszycie dachowe, metalowe elementy zwieńczające kopułę. To nie wszystko! Dekoracyjne elementy architektoniczne, które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu zostaną zrekonstruowane. Efekty prac można już dostrzec gołym okiem.

Na dachu pojawiła się miedziana blacha, która pięknie mieni się w jesiennym słońcu. W ciągu kilku następnych lat zmieni kolor na zieloną patynę. Po remoncie na dach wrócą kultowe maszkarony, które zniknęły z niego prawie 100 lat temu.

Plan remontu zakłada także termomodernizację. Modernizacja obejmie także wnętrze, które zostanie unowocześnione i doposażone o nowe elementy oświetlenia czy nagłośnienia. W teatrze powstanie biblioteka. Głównym sponsorem remontu jest Urząd Marszałkowski, a także dotacja z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę.