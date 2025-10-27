Remontują Teatr Słowackiego. Budynek odzyska dawny blask

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-10-27 13:20

50 milionów złotych będzie kosztowała renowacja budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego. To jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych budynków Krakowa, perła architektoniczna. Prace już się rozpoczęły i potrwają kilka lat, a dzięki zachowanym planom architektonicznym Jana Zawieyskiego zostanie odtworzony oryginalny wygląd budynku.

  • W Krakowie rozpoczął się remont Teatru im. Juliusza Słowackiego. Inwestycja pochłonie 50 mln zł.
  • Prace obejmą m.in. modernizację dachu, rekonstrukcję zniszczonych elementów architektonicznych oraz unowocześnienie wnętrza. Po remoncie na dach wrócą historyczne maszkarony, usunięte prawie 100 lat temu.
  • Dzięki renowacji budynek ma odzyskać swój oryginalny wygląd, zgodny z planami Jana Zawieyskiego. Inwestycja jest finansowana m.in. ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Funduszy Europejskich.

Remont Teatru Słowackiego w Krakowie. Wrócą kultowe maszkarony

Teatr im. J. Słowackiego działa nieprzerwanie od 1893 roku. Na jego deskach miały miejsca najbardziej symboliczne wydarzenia, które zmieniły losy polskiej kultury. To właśnie tu premierę miało "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

Musimy przyzwyczaić się do widoku rusztowań, które już są przyklejone do budynku. Remont trwa, a jego najważniejszą częścią będzie modernizacja dachu. Wymienione zostanie pokrycie i poszycie dachowe, metalowe elementy zwieńczające kopułę. To nie wszystko! Dekoracyjne elementy architektoniczne, które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu zostaną zrekonstruowane. Efekty prac można już dostrzec gołym okiem.

Na dachu pojawiła się miedziana blacha, która pięknie mieni się w jesiennym słońcu. W ciągu kilku następnych lat zmieni kolor na zieloną patynę. Po remoncie na dach wrócą kultowe maszkarony, które zniknęły z niego prawie 100 lat temu. 

Polecany artykuł:

Kraków stanął w korkach. Drogi dojazdowe zablokowane

Plan remontu zakłada także termomodernizację. Modernizacja obejmie także wnętrze, które zostanie unowocześnione i doposażone o nowe elementy oświetlenia czy nagłośnienia. W teatrze powstanie biblioteka. Głównym sponsorem remontu jest Urząd Marszałkowski, a także dotacja z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę.

Remontują Teatr Słowackiego. Budynek odzyska dawny blask
4 zdjęcia
Super Express Google News
Remontują Teatr Słowackiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TEATR
REMONT
INWESTYCJA