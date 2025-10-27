Kraków stanął w korkach. Drogi dojazdowe zablokowane

Na północnych drogach dojazdowych do Krakowa, zwłaszcza na Alei 29 Listopada i w rejonie osiedla Piastów, od początku października tworzą się ogromne poranne korki.

Głównymi przyczynami utrudnień są powrót studentów na uczelnie oraz trwające od miesięcy remonty dróg na Wzgórzach Krzesławickich.

Mimo niedawnych inwestycji drogowych, takich jak poszerzenie Alei 29 Listopada, sytuacja nie uległa poprawie, a zdaniem mieszkańców korki są nawet większe niż wcześniej.

Utrudnienia komunikacyjne na północy Krakowa

Korki zaczęły się na początku października. Ma to na pewno związek z powrotem studentów na uczelnie, a także z trwającym już od wielu miesięcy remontem i przebudową dróg na Wzgórzach Krzesławickich. Niezakorkowane do tej pory drogi na północy Krakowa stanęły. Stoi także wjazd do miasta od strony Osiedla Piastów, ulica Piasta Kołodzieja od strony Batowic, korki zaczynają się już na rondzie.

– Wciąż przebudowują te ulice, wybudowali nawet nowe rondo i wiadukt nad torami kolejowymi, a auta jak stały w korkach, tak stoją dalej. Nawet teraz są one większe. Teraz tu u nas ruch na osiedlu jest tak duży jak nigdy dotąd – mówi Janina Malarska (69 l.), mieszkanka Osiedla Piastów. Dodaje, że zakorkowane są nawet małe osiedlowe uliczki: Mikołajczyka, Srebrnych Orłów.

Nie lepiej jest na innych drogach dojazdowych do miasta! Ruch na Alei 29 Listopada, która nie tak dawno także została wyremontowana i poszerzona, również nie odbywa się płynnie. Dwupasmowa droga wciąż jest zakorkowana, tak jak przed remontem.

Nie bez powodu Kraków został uznany za jedno z najbardziej zakorkowanych miast w Polsce. Według ostatniego rankingu TomTom Traffic Index z 2025 roku, zajął drugą pozycję i ustępuje miejsca tylko Łodzi. Niestety od momentu powstania raportu nic się nie zmieniło na lepsze.

