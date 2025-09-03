Rewolucja na lotnisku w Krakowie. Pasażerowie czekali na to od lat

Lotnisko Kraków-Balice wprowadza rewolucyjne zmiany dla pasażerów, ułatwiając i przyspieszając kontrole bezpieczeństwa.

Od 3 września zniesiono limit płynów w bagażu podręcznym, umożliwiając przewóz nawet do 2 litrów.

Dzięki nowym skanerom CT podróż stanie się wygodniejsza i mniej stresująca, ale co to oznacza dla przyszłości podróży lotniczych?

Lotnisko Kraków-Balice zmienia się dla pasażerów

Lotnisko w Krakowie to drugie co do wielkości lotnisko w Polsce i najważniejszy port lotniczy południowej części kraju. Każdego roku obsługuje miliony pasażerów podróżujących zarówno po Europie, jak i na dalszych trasach międzykontynentalnych. Dzięki dogodnemu położeniu – zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum Krakowa – i dynamicznemu rozwojowi infrastruktury, Balice od lat uchodzą za jeden z najbardziej nowoczesnych i przyjaznych pasażerom portów w Polsce. Kwestia ta najprawdopodobniej się nie zmieni, bowiem lotnisko wprowadza zmiany, które ułatwią i usprawnią podróżowanie.

Brak uciążliwych ograniczeń na lotnisku w Krakowie

Podróżni odlatujący z Krakowa mogą odetchnąć z ulgą, bowiem od dziś na lotnisku im. Jana Pawła II w Balicach zniesiono dotychczasowy limit płynów w bagażu podręcznym. Zamiast miniaturowych buteleczek po 100 ml, pasażerowie mogą przewozić już nawet do 2 litrów płynów. To prawdziwa rewolucja, na którą czekano od lat. Nowe przepisy sprawią, że podróż stanie się wygodniejsza i szybsza, a sama kontrola bezpieczeństwa mniej stresująca.

Kraków-Balice Airport: koniec z limitem płynów w bagażu podręcznym

Dotąd każdy podróżny musiał pamiętać, by kosmetyki czy napoje mieściły się w małych pojemnikach, a wszystkie buteleczki były spakowane w plastikowej torebce o maksymalnej pojemności 1 litra. Teraz kwestia ta pozostanie jednak wspomnieniem dzięki zainstalowaniu specjalnych skanerów CT (Computed Tomography). Od 3 września więc pasażerowie odlatujący z lotniska Kraków-Balice mogą bez przeszkód przewieźć nawet do 2 litrów płynów.

To jest po prostu realny pokłon. Muszą opróżniać te pojemniki. Czasami z żalem, bo wylewają coś, co jest cenne, albo zostawiają przed kontrolą bezpieczeństwa. Zrobiliśmy to najszybciej, jak się tylko dało. Parafrazując św. Augustyna, jak na lotnisku jest pasażer na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu - mówił prezes zarządu Kraków Airport Łukasz Strutyński w rozmowie z Radiem ESKA.

To duża zmiana zarówno dla pracowników lotnisk, jak i oczywiście dla pasażerów, którzy są bardzo zadowoleni z takiej rewolucji, o czym wspominali w rozmowie z radiem ESKA:

Bardzo fajna zmiana, szkoda, że nie wiedziałam o tym wczoraj, ale na następny raz będzie wiedza przydatna

Miłe zaskoczenie.

Skanery CT na lotnisku w Krakowie

Nowe skanery CT w Krakowie sprawią, że kontrole bezpieczeństwa będą szybsze i wygodniejsze. Oprócz zniesienia limitu płynów, pasażerowie dzięki nowej technologii nie będą musieli wyjmować z bagażów również sprzętów elektronicznych - laptopów, tabletów, telefonów.