Rewolucja w matematyce. Już niedługo wielkie zmiany w szkołach

Od 2026 roku uczniowie szkół podstawowych rozpoczną naukę według nowej podstawy programowej. Zmiany obejmą wszystkie przedmioty, jednak szczególnie duże reformy dotkną matematykę. Jak zapowiada resort edukacji, przedmiot ma stać się bardziej praktyczny i powiązany z codziennym życiem. - Odchodzimy od skomplikowanych rachunków na rzecz np. obliczeń na kalkulatorze, ale nie rezygnujemy z podstawowej sprawności rachunkowej. Chodzi o równowagę między matematyką relacyjną a narzędziową - powiedział PAP Marcin Karpiński, koordynator zespołu matematyki w IBE, nauczyciel akademicki i wieloletni nauczyciel licealny.

Jak wyjaśnił, nowa podstawa nie usuwa najważniejszych pojęć, lecz zachęca do wykorzystywania ich w praktyce. Przykładowo, uczeń nie będzie musiał recytować definicji rozdzielności mnożenia względem dodawania, ale ma potrafić zastosować tę wiedzę w zadaniach.

Zobacz też: Rok akademicki 2025/2026. Najważniejsze daty. Sprawdź terminy sesji i dni wolnych

Nowe podejście zakłada szersze wykorzystanie technologii cyfrowych. Uczniowie będą korzystać z kalkulatorów, komputerów czy aplikacji, a nawet narzędzi sztucznej inteligencji. – Nie chodzi o rezygnację z biegłości rachunkowej, ale o to, by w sytuacjach praktycznych po prostu sięgnąć po kalkulator, tak, jak robią to dorośli – podkreślił Karpiński. Zaznaczył jednak, że w młodszych klasach (IV–VI) korzystanie z kalkulatora będzie ograniczane, by kształtować umiejętność rozumienia pojęć matematycznych.

Moduł finansowy – praktyczne podejście

Nowością w programie nauczania jest moduł finansowy. Zajęcia mają pomóc uczniom zrozumieć podstawowe mechanizmy ekonomiczne.

Klasy IV–VI: dzieci nauczą się obliczać procenty na przykładach związanych z promocjami i rabatami.

Klasy VII–VIII: program obejmie m.in. obliczanie odsetek od lokat, kosztów kredytów czy wysokości podatków.

Pojawią się też zagadnienia związane z inflacją, średnią i medianą płac, a także krytyczna analiza danych. Dzięki temu młodzież będzie lepiej przygotowana do podejmowania decyzji finansowych w dorosłym życiu.

Zobacz też: 10 zawodów bez przyszłości według AI. Na pierwszym miejscu pewniak. Bezrobocie gwarantowane?

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.