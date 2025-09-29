Rok akademicki 2025/2026. Najważniejsze daty. Sprawdź terminy sesji i dni wolnych

Początek roku akademickiego 2025/2026

Rok akademicki startuje 1 października 2025 roku. Choć inauguracja odbywa się w tym samym terminie w całym kraju, to faktyczny początek zajęć może się różnić w zależności od uczelni – część studentów rozpocznie wykłady już 2 października, inni dopiero tydzień później.

Semestr zimowy – październik 2025 do lutego 2026

Semestr zimowy potrwa od października 2025 do końca stycznia 2026 roku. W tym czasie studenci będą mieli kilka dni wolnych:

11 listopada 2025 r. (wtorek) – Święto Niepodległości, dzień wolny od zajęć.

24 grudnia 2025 – 1 stycznia 2026 – przerwa świąteczno-noworoczna.

6 stycznia 2026 r. (wtorek) – Święto Trzech Króli.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych rozpocznie się sesja zimowa, która zwykle trwa od połowy stycznia do połowy lutego.

Ferie zimowe dla studentów

Po zakończonej sesji zimowej studenci mają krótką przerwę międzysemestralną. W zależności od uczelni jest to zwykle kilka do kilkunastu dni w lutym 2026 roku. To czas odpoczynku przed rozpoczęciem zajęć w semestrze letnim.

Czytaj też: Oto miejscowość, która ma najdłuższą nazwę w Polsce. Aż 23 litery!

Semestr letni – luty do czerwca 2026

Semestr letni rozpocznie się w drugiej połowie lutego i potrwa do końca czerwca. W tym czasie również pojawią się dni wolne:

12–13 kwietnia 2026 – Wielkanoc (niedziela i poniedziałek).

1–3 maja 2026 – długi weekend majowy (Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 maja).

4 czerwca 2026 (czwartek) – Boże Ciało.

Po zakończeniu zajęć studenci przystąpią do sesji letniej, która przypada w czerwcu i na początku lipca 2026 roku.

Po sesji letniej rozpoczynają się długo wyczekiwane wakacje studenckie, które potrwają od lipca do września 2026 roku. Dla wielu studentów to czas pracy sezonowej, wyjazdów zagranicznych czy praktyk studenckich. W sierpniu i wrześniu na niektórych uczelniach odbywają się sesje poprawkowe.

Rok akademicki 2025/2026. Dodatkowe dni wolne i święta państwowe

W trakcie roku akademickiego 2025/2026 studenci będą mieli także wolne w ustawowo wolne od pracy dni:

1 listopada 2025 – Wszystkich Świętych

11 listopada 2025 – Święto Niepodległości

25–26 grudnia 2025 – Boże Narodzenie

1 stycznia 2026 – Nowy Rok

6 stycznia 2026 – Trzech Króli

12–13 kwietnia 2026 – Wielkanoc

1 maja 2026 – Święto Pracy

3 maja 2026 – Święto Konstytucji

4 czerwca 2026 – Boże Ciało

15 sierpnia 2026 – Wniebowzięcie NMP

Warto dodać, że rektorzy poszczególnych uczelni mogą wprowadzać tzw. dni rektorskie, w których zajęcia są odwoływane – najczęściej z okazji juwenaliów czy ważnych wydarzeń akademickich.

Czytaj też: Bosch wstrzymuje w Polsce budowę fabryki pomp ciepła. Inwestycja miała kosztować 1,2 mld zł

Kalendarz akademicki 2025/2026 obfituje w ważne daty – od inauguracji roku, przez sesje zimowe i letnie, aż po długie wakacje. Studenci mogą już teraz planować naukę, wyjazdy i czas wolny, uwzględniając zarówno przerwy świąteczne, jak i ustawowo wolne dni.

Gdzie w Polsce płaci się najwięcej za wynajem? Ranking drogich miast w Polsce: