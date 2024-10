i Autor: Shutterstock

Rowerzysta na Giewoncie! Turyści przecierali oczy ze zdumienia. TPN reaguje

Kuriozalny "wyczyn" turysty w Tatrach! Mężczyzna postanowił wjechać na Giewont... rowerem elektrycznym. Do sieci trafiły nagrania wideo dokumentujące to zdarzenie. TPN szuka nieodpowiedzialnego rowerzysty. - Na podstawie zebranych materiałów straż parku spróbuje ustalić dane rowerzysty i stosownie go ukarać - przekazała PAP Paulina Kołodziejska z Tatrzańskiego Parku Narodowego.