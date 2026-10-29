Rozbiórka bloku w Krakowie. Lokatorzy zostaną bez prądu i wody

Lokatorzy budynku przy ulicy Centralnej 73b w Krakowie niebawem stracą dostęp do prądu i wody, a sam obiekt bez ogrzewania zostanie ostatecznie wyburzony.

Trwająca od niemal 20 lat sprawa dotyczy samowoli budowlanej, dlatego urzędnicy miejscy prowadzą już akcję informacyjną przed planowaną rozbiórką.

W budynku nadal przebywają rodziny z dziećmi, ale Urząd Miasta Krakowa nie przyzna im mieszkań zastępczych, gdyż obowiązek ten leży po stronie właściciela obiektu.

Samowola budowlana przy ulicy Centralnej 73b w Krakowie. Mieszkańcy stracą prąd i wodę

Problem nielegalnie wzniesionego budynku przy ulicy Centralnej 73b w Krakowie trwa już od niemal dwóch dekad. Przez te wszystkie lata obiekt normalnie funkcjonował, a do znajdujących się w nim mieszkań wprowadzały się kolejne rodziny. Teraz lokatorzy zderzyli się z brutalną rzeczywistością, ponieważ mieszkańcom bloku realnie zagraża przymusowa eksmisja na bruk. W budynku już w tej chwili nie działa ogrzewanie, a w najbliższym czasie zostaną tam całkowicie odcięte dostawy prądu oraz bieżącej wody.

Chociaż urzędnicy wydają oficjalne ostrzeżenia, a perspektywy są dramatyczne, w zagrożonym wyburzeniem budynku nadal mieszka bardzo wiele osób, w tym rodziny z małymi dziećmi. Część z nich ulokowała w tych mieszkaniach swoje oszczędności, a inni po prostu nie mają dokąd pójść. „Tu jest dużo rodzin, które mają małe dzieci. No niestety nikt dziś na ulicę nie wyjdzie pod most” – żalą się zdesperowani mieszkańcy w rozmowie z Radiem Eska. Lokatorzy mają poczucie krzywdy, oszustwa oraz całkowitej bezradności, co potwierdzają ich własne słowa. „Ja myślę, że to jest ciężko. No dla wszystkich, nie? Te osoby, które tu mieszkają, oni są niewinni” – dodają lokatorzy.

Urząd Miasta Krakowa wyjaśnia sprawę bloku przy ulicy Centralnej. Co dalej z lokatorami?

Urzędnicy z Krakowa ruszyli z szeroką kampanią informacyjną, która jest skierowana bezpośrednio do osób zajmujących budynek. Pracownicy magistratu kolportują ulotki przygotowane w językach polskim, ukraińskim i angielskim. Broszury dokładnie opisują zawiły stan prawny obiektu oraz wzywają do jego szybkiego opuszczenia przed rozbiórką, ponieważ decyzja o zburzeniu bloku przy ulicy Centralnej jest już ostateczna.

Urzędnicy z krakowskiego magistratu zaznaczają, że procedura prowadząca do całkowitego wyburzenia budynku już ruszyła i nie zostanie zatrzymana. Sytuację tę szczegółowo wyjaśnia Patrycja Piekoszewska z Urzędu Miasta Krakowa. „Ta rozbiórka jest jakby w tym procesie, który ma doprowadzić do ostatecznego rozbioru tego budynku. Jest firma, która prowadzi kosztorys. Jak już kosztorys zostanie sporządzony, wówczas będzie wyłoniona firma, która wykona fizycznie tę rozbiórkę” – tłumaczy przedstawicielka magistratu.

Największym problemem dla mieszkańców jest jednak to, że gmina nie przyzna im żadnych mieszkań zastępczych ani socjalnych. Przedstawiciele miasta powołują się w tej kwestii na obowiązujące przepisy. Nieruchomość przy ulicy Centralnej należy do prywatnego inwestora, więc to wyłącznie na właścicielu ciąży obowiązek zapewnienia lokatorom nowego miejsca zamieszkania. W efekcie zwykli ludzie ponoszą dziś przykre konsekwencje działań właściciela, który doprowadził do trwającego od dwudziestu lat kryzysu.