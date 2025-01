Należące do Grupy Ryanair linie lotnicze Buzz ogłosiły wielką rekrutację. Firma chce zatrudnić w naszym kraju dodatkowe 200 osób. Kandydaci są poszukiwani zarówno do obsługi naziemnej, jak i do obsługi pasażerskiej. Od tych drugich wymaga się znajomości języka angielskiego. Inne wymagania to: komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. Firma zapewnia pełne szkolenie, przygotowujące do wykonywania pracy na stanowiskach objętych rekrutacją.

- Jako część Grupy Ryanair - największej grupy lotniczej w Europie - w związku z dynamicznym rozwojem z przyjemnością ogłaszamy rekrutację 200 nowych pracowników wsparcia operacyjnego na lotniskach w Krakowie i Katowicach. Zachęcamy potencjalnych kandydatów do udziału w naszych dniach otwartych, które odbędą się 4 lutego w Krakowie oraz 5 lutego w Katowicach. Osoby, które do nas dołączą mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w największej polskiej linii lotniczej oraz wiele możliwości awansu i rozwoju w ramach Grupy Ryanair - mówi Michał Kaczmarzyk, prezes Buzz.

Ryanair nie zdradza, ile wynoszą pensje na stanowiskach objętych rekrutacją. Spółka nie odpowiedziała również na nasze pytanie dotyczące dokładnej liczby pracowników, którą chce zatrudnić do pracy na lotnisku w Krakowie. Ryanair poinformował jedynie, że więcej informacji będzie można uzyskać podczas dni otwartych, które odbędą się 4 lutego w Krakowie i 5 lutego w Katowicach.

Polska linia lotnicza Buzz, wchodząca w skład Grupy Ryanair, powstała w 2017 r. Obecnie dysponuje flotą 74 samolotów Boeing 737-800 oraz 737-8200. 44 samoloty bazują w Polsce, gdzie zatrudnionych jest blisko 3000 osób. 30 maszyn zlokalizowanych jest w krajach regionu Europy Centralnej: na Węgrzech, Słowacji, Litwie, Łotwie, w Czechach, Bułgarii oraz Chorwacji.

