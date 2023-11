Zaskakujący kandydat na prezydenta Krakowa? To rektor uniwersytetu. Popiera go Krzysztof Globisz

Zator. Scandinavia Resort wystąpi w programie TVN. "Zapiszcie tę datę w kalendarzu"

Przedsiębiorcy z Małopolski wystąpią w telewizji. Chodzi o właścicieli Scandinavia Resort z Zatora, czyli największego w Polsce resortu zbudowanego z kontenerów morskich. Na terenie kompleksu znajduje się hotel, restauracja, kemping oraz domki dla gości w stylu skandynawskim. Olbrzymim atutem resortu jest położenie w pobliżu największego w Polsce parku rozrywki - Energylandii. Już niedługo o Scandinavia Resort dowie się cała Polska!

- Wspaniali Goście, kochani wielbiciele! reszcie możemy to napisać - w niedzielę 19 listopada o 17:30 możecie oglądać nas w programie TVN „Bitwa o Gości”. Zapiszcie tę datę w kalendarzu, by nie przegapić emisji! Będziemy niezmiernie wdzięczni za udostępnienie tego posta, by jak najwięcej osób trzymało za nas kciuki! Dziękujemy fantastycznej ekipie filmowców oraz uczestnikom za wyjątkowe chwile przy tworzeniu programu, a Wam za to, że jesteście częścią wyjątkowego projektu jakim jest największy w Polsce resort z kontenerów morskich - informuje w mediach społecznościowych - Scandinavia Resort.

Na czym polega program "Bitwa o gości"?

Polska edycja programu "Bitwa o gości" jest emitowana w telewizji TVN. Uczestnikami programu są właściciele pensjonatów, zajazdów, hoteli czy kempingów, którzy odwiedzają obiekty swoich konkurentów. Spędzają tam jedną dobę, a następnie płacą za pobyt tyle, ile uznają za stosowne. Na koniec spotkają się, by poznać oceny, które sobie wystawili. Zwycięzcą jest ten, który otrzyma najwięcej pieniędzy za oferowany nocleg.

Uczestnicy programu dzięki doświadczeniu w branży podpowiedzą, na co warto zwracać uwagę, oceniając hotel czy pensjonat i jakich trików używa się, by przyciągnąć klientów. Dzięki programowi poznajemy kulisy turystycznego biznesu oraz urokliwe miejsca w Polsce, które warto odwiedzić: gospodarze zapraszają swoich konkurentów na kolację, podczas której nie tylko opowiadają historię prowadzonego przez siebie miejsca, ale też zachwalają atrakcje okolicy.

