Seicento wpadło w poślizg na łuku drogi i dachowało. W środku 18-latek i pasażerka

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-23 11:23

Do mrożących krew w żyłach scen doszło w nocy z 20 na 21 września w popularnej turystycznej miejscowości Bukowina Tatrzańska. Na ulicy Długiej młody, zaledwie 18-letni kierowca, stracił panowanie nad fiatem seicento. Samochód wypadł z drogi i z impetem dachował. W środku, oprócz kierowcy, znajdowała się 17-letnia pasażerka. Na szczęście oboje wyszli z rozbitego wraku niemal bez szwanku.

  • W nocy z 20 na 21 września na ul. Długiej w Bukowinie Tatrzańskiej 18-letni kierowca fiata seicento dachował po utracie panowania nad pojazdem na łuku drogi.
  • Zarówno kierowca, jak i 17-letnia pasażerka, wyszli z wypadku jedynie z zadrapaniami, ale zostali zabrani do szpitala w Nowym Targu na profilaktyczne badania.
  • Kierowca był trzeźwy, ale sprawa zostanie skierowana do sądu, który zadecyduje o jego dalszym losie.

Mrożące krew w żyłach sceny na Podhalu. 18-latek z pasażerką dachowali fiatem seicento

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do dyżurnego tuż po godzinie 3:00 w nocy z soboty na niedzielę (20/21 września). Z relacji świadków wynikało, że na ulicy Długiej w Bukowinie Tatrzańskiej mały samochód osobowy wpadł w poślizg i leży na dachu.

Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji oraz służby ratunkowe. Widok, który zastali na miejscu, musiał być przerażający. Fiat seicento był kompletnie zniszczony. Na szczęście, podróżujący nim nastolatkowie – 18-letni kierowca i jego 17-letnia koleżanka – byli już poza pojazdem.

- Okazało się, że pomimo groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego wyszli z niego tylko z zadrapaniami – czytamy w policyjnym komunikacie.

Mimo braku widocznych obrażeń, zgodnie z procedurami, oboje zostali przetransportowani do szpitala w Nowym Targu w celu przeprowadzenia szczegółowych badań i wykluczenia ewentualnych urazów wewnętrznych.

Polecany artykuł:

Makabra na drodze: 22-letnia kobieta nie żyje. "Wielonarządowe obrażenia ciała"

Sprawa trafi do sądu. Policja apeluje do młodych kierowców o rozwagę

Policjanci zbadali stan trzeźwości 18-latka. W organizmie kierowcy seicento nie było alkoholu. Funkcjonariusze, ze względu na stworzenie poważnego zagrożenia w ruchu drogowym, skierowali jednak sprawę do sądu. To sędzia zadecyduje o dalszym losie młodego kierowcy i wymiarze kary. Może to być wysoka grzywna, a nawet czasowe zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami, które 18-latek posiadał od niedawna.

Przy okazji tego zdarzenia, policja po raz kolejny wystosowała ważny apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności do młodych osób, które niedawno odebrały prawo jazdy. - Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy. Chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje – przypominają mundurowi.

Seicento wpadło w poślizg na łuku drogi i dachowało. W środku 18-latek i pasażerka
3 zdjęcia
Sonda
Czy młodzi kierowcy jeżdżą mniej rozważnie niż starsi kierujący?
Super Express Google News
Bezdomni i pijackie ekscesy na krakowskich Plantach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DACHOWANIE
POLICJA ZAKOPANE
SEICENTO