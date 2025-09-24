Skandal w Muzeum Auschwitz! Pijani turyści wtargnęli na teren byłego obozu koncentracyjnego

Adrian Teliszewski
2025-09-24 9:04

Do skandalicznego zdarzenia doszło na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Dwóch nietrzeźwych turystów z Finlandii postanowiło zignorować fakt, że muzeum jest już nieczynne dla zwiedzających i siłą wtargnęli na jego teren. Błyskawiczna reakcja straży muzealnej i interwencja policji zakończyły ich nocną eskapadę.

Autor: Neil/CC /wikipedia/ CC BY-SA 3.0 W 2019 roku Gottlieb G. podczas zwiedzania Muzeum Auschwitz miał zaprzeczać niemieckim zbrodniom w czasie II wojny światowej.

Pijani turyści w rękach policji. Jaka kara groziła Finom za wtargnięcie do Auschwitz?

Do bulwersujących wydarzeń doszło w poniedziałek, 22 września, tuż po godzinie 19. Jak informuje oświęcimska policja, to właśnie wtedy funkcjonariusze otrzymali wezwanie od strażników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince. Na miejscu okazało się, że straż ujęła dwóch 33-letnich obywateli Finlandii, którzy bezprawnie przebywali na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego.

Z relacji strażników, na które powołuje się policja, wynika, że mężczyźni pojawili się przy wejściu już po zamknięciu muzeum. Kiedy odmówiono im wejścia, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Turyści zdecydowali się na pokonanie ogrodzenia i wtargnięcie na teren muzeum. Ich zachowanie nie umknęło jednak uwadze czujnych strażników, którzy natychmiast ich ujęli i wezwali na miejsce patrol policji.

Policjanci przejęli nietrzeźwych 33-latków. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że obaj mieli w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Zostali zatrzymani i przewiezieni do pomieszczeń dla osób zatrzymanych w oświęcimskiej komendzie. Postawiono im zarzuty bezprawnego wtargnięcia na teren muzeum, co jest czynem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do jednego roku.

Finał skandalu w Auschwitz-Birkenau. Finowie przyznali się do winy i słono zapłacili

Sprawą niesfornych turystów zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego. Zebrany materiał dowodowy był na tyle mocny, że obaj Finowie usłyszeli zarzuty. Jak podają służby, mężczyźni nie próbowali się wybielać. Przyznali się do zarzucanego im czynu i wyrazili chęć dobrowolnego poddania się karze.

Ostateczną decyzję w sprawie podjął prokurator z Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. Zdecydował on o nałożeniu na obu obywateli Finlandii dotkliwej kary finansowej. Ta pijacka eskapada będzie dla nich kosztowną pamiątką z wizyty w Polsce. Prokurator nałożył na nich kary grzywny w kwocie po 1500 zł na każdego z nich.

