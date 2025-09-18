Skandal w Sukiennicach! Turystka z Arabii oburzona zakupami

2025-09-18 23:34

Zakupy w krakowskich Sukiennicach miały być dla turystyki z Arabii miłym akcentem podróży, a skończyły się ogromnym rozczarowaniem. Kobieta opisała w sieci nieprzyjemną sytuację w jednym ze sklepów z bursztynową biżuterią. Jej historia błyskawicznie poruszyła internautów.

Sukiennice

i

Autor: Małgorzata Armada
  • Turystka z Arabii Saudyjskiej przeżyła szok podczas zakupów w krakowskich Sukiennicach.
  • Kobieta kupiła naszyjnik z bursztynem i złoty łańcuszek, które okazały się różnić kolorem w świetle dziennym.
  • Próba wymiany towaru spotkała się z nieuprzejmą reakcją sprzedawczyni, która odmówiła pomocy.
  • Czy właśnie tak powinna wyglądać obsługa klienta?

Kraków od lat jest jednym z najchętniej odwiedzanych miast w Polsce. Urokliwe Stare Miasto, Wawel, klimatyczny Kazimierz i słynne Sukiennice co roku przyciągają miliony turystów z całego świata. Wśród odwiedzających coraz większą grupę stanowią turyści z krajów arabskich, którzy chętnie korzystają z bogatej oferty kulturalnej, gastronomicznej oraz handlowej miasta. Dla wielu z nich zakupy na Rynku Głównym i w Sukiennicach są obowiązkowym punktem pobytu, lecz niestety nie zawsze przebiegają w miłej atmosferze.

Turystka z Arabii oburzona zakupami w Sukiennicach

O przykrej sytuacji, która dotknęła turystykę z Arabii, pisał w ostatnim czasie portal Fakt.pl. Okazuje się, że kobieta, która postanowiła wybrać się na zakupy do słynnych krakowskich Sukiennic, nie wróciła z nich zadowolona. Podróżniczka miała w planach spędzić miło czas i zakupić dla bliskich osób kultowe naszyjniki z bursztynu.

Kupiłam w tym sklepie złoty naszyjnik z bursztynową zawieszką w kształcie motyla i złoty łańcuszek (za około 100 euro). Przedmioty na początku wyglądały pięknie, ale po wyjściu na zewnątrz, w świetle dziennym, zauważyłam, że łańcuszek i zawieszka mają zupełnie inne kolory. Ponieważ prezent był dla bardzo bliskiej przyjaciółki, wróciłam do sklepu około 17:30, aby poprosić o wymianę. Pracownica sklepu była szokująco nieuprzejma i nieprofesjonalna. Powiedziała mi wprost: już zapłaciłaś, więc nie obchodzi mnie to. To wstyd, bo sam sklep ma piękne przedmioty, ale obsługa całkowicie psuje całe doświadczenie - napisała na Google Maps turystyka z Arabii.

Opinia kobiety szybko zyskała popularność w internecie i wywołała dyskusję o jakości obsługi w miejscach turystycznych. Sukiennice, choć zachwycają architekturą i są symbolem Krakowa, wciąż powinny oferować standardy obsługi na miarę światowej atrakcji.

Polskie kurorty i miasta kuszą gości z Bliskiego Wschodu

Kraków i Zakopane biją rekordy popularności wśród turystów z krajów arabskich. Przyciągają ich nie tylko piękne krajobrazy, zabytki i unikalna atmosfera, ale też chłodniejszy klimat, luksusowe hotele oraz bogata oferta restauracji i atrakcji dostosowanych do ich potrzeb. W ostatnich latach zainteresowanie stale rośnie i nie zapowiada się, aby coś miało się w tej kwestii zmienić.

