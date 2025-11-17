W Tenczynku na ul. Krystyny doszło do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy marki Skoda uderzył w drzewo.

Pojazdem podróżował mężczyzna oraz 4-letnie dziecko. Obaj poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.

Działania służb, w tym straży pożarnej, polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem i uprzątnięciu jezdni.

Dramatyczny wypadek w Tenczynku. Skoda uderzyła w drzewo

Do zdarzenia doszło w niedzielę (16 listopada) krótko po godzinie 12:40. To właśnie wtedy do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o wypadku na ulicy Krystyny w Tenczynku w gminie Krzeszowice. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Rozbity samochód marki Skoda stał na poboczu po tym, jak z dużą siłą uderzył w drzewo. Przód pojazdu był kompletnie zniszczony, co świadczyło o sile zderzenia.

Sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy okazało się, kto podróżował autem. - Po przybyciu na miejsce rozpoznano, że samochód marki Skoda uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowały dwie osoby - mężczyzna oraz 4-letnie dziecko – relacjonują w mediach społecznościowych strażacy z OSP Tenczynek, którzy jako jedni z pierwszych dotarli na miejsce. Na szczęście obaj poszkodowani byli przytomni. Ratownicy medyczni natychmiast przystąpili do udzielania im pomocy, a następnie podjęli decyzję o przetransportowaniu zarówno mężczyzny, jak i 4-latka do szpitala na dalsze badania.

Akcja służb po wypadku na ul. Krystyny. Droga była zablokowana

Działania służb na miejscu wypadku trwały przez dłuższy czas. Strażacy z OSP Tenczynek oraz OSP Zalas skupili się na zabezpieczeniu terenu, aby nie doszło do kolejnych niebezpiecznych sytuacji. Konieczne było również wprowadzenie ruchu wahadłowego, co spowodowało utrudnienia dla kierowców poruszających się ulicą Krystyny. Na miejscu pracowali także funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Krzeszowicach oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Po zakończeniu medycznych czynności ratunkowych i odjeździe karetki, strażacy zajęli się uprzątnięciem jezdni z resztek pokolizyjnych – fragmentów karoserii i płynów eksploatacyjnych, które wyciekły z uszkodzonego pojazdu. Dokładne przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do tego groźnego wypadku, wyjaśnia teraz policja pod nadzorem prokuratury.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje