i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express Sławomir Peszko

Wybory 2023

Sławomir Peszko poparł kandydata w wyborach do sejmu. "Na dziewiątkę zawsze możesz liczyć"

Sławomir Peszko nieoczekiwanie zaangażował się w politykę! Były reprezentant Polski, a obecnie trener Wieczystej Kraków poparł jednego z kandydatów w wyborach parlamentarnych 2023. W tym celu nagrał krótki filmik umieszczony w mediach społecznościowych. - Słuchajcie, dziewiątki to bardzo ważne liczby, ale co najważniejsze na dziewiątkę zawsze możesz liczyć - mówi Peszko w nagraniu. Sprawdźcie, co oznaczają te słowa.