Te loty z Kraków Airport mogą być odwołane. Kolejne linie publikują komunikaty dla pasażerów

Odwołane loty z Krakowa. Powodem wojna w Izraelu

Krakowskie lotnisko na Balicach zachęca pasażerów do bieżącego śledzenia komunikatów. To samo dotyczy poszczególnych przewoźników, np. Ryanair, PLL LOT czy Wizz Air. Ten ostatni odwołał loty do Tel Awiwu. Wstrzymanie rejsów obowiązuje do odwołania. Uwaga pasażerowie planujący podróż z Krakowa do Izraela, prosimy o sprawdzenie statusu swoich lotów u przewoźnika lub kontakt z placówką dyplomatyczną - taki z kolei komunikat pojawił się na stronie Kraków Airport. Powodem jest krytyczna sytuacja w Izraelu, bowiem w sobotę, 7 października doszło tam do ataku palestyńskiego Hamasu.

Uwaga pasażerowie planujący podróż z #KrakowAirport✈️ do Izraela, prosimy o sprawdzenie statusu swoich lotów u przewoźnika lub kontakt z placówką dyplomatyczną. #flyKRK— Kraków Airport (@KrakowAirport) October 7, 2023

W poniedziałek, 9 października Polska Agencja Prasowa poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych rozpoczętego w sobotę ataku palestyńskiego Hamasu w Izraelu przekroczyła 700. Ranne są 2382 osoby. Wśród Palestyńczyków zginęły 493 osoby. Rannych zostało ponad 2750 osób. Dane te podały w poniedziałek resorty zdrowia obu stron. Izraelskie ministerstwo zdrowia przekazało, że spośród rannych 22 osoby znajdują się w stanie krytycznym, a 345 - poważnym.

