Rodzina Krawczyków, która ku swojemu zaskoczeniu wstrzeliła się idealnie w turystyczne statystyki, otrzymała na pamiątkę solny upominek i voucher dający jej możliwość wyboru jednej z trzech atrakcji przygotowanych w podziemiach Wieliczki.

Prezes kopalni Marian Leśny z satysfakcją zauważa, że niezmiennie przyciąga ona gości z całego świata, zachwycając swoim unikalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym. „Milion w 221. dniu roku, a w 219. dniu ruchu turystycznego, to dla obiektu podziemnego posiadającego ograniczenia logistyczne imponujący wynik. Przekłada się to na wzrost o około 13 procent w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku” - wylicza prezes.

Podziemna turystyka najczęściej... po angielsku

Według kopalnianych statystyk najpopularniejszym dniem zwiedzania w tym roku był 3 maja, gdy szlaki podziemne przemierzyła rekordowa liczba ponad 9,1 tys. osób. Najpopularniejszą trasę turystyczną zwiedziło 927,5 tys. osób, przewodnicy oprowadzili po niej 30,9 tys. grup, a średnia ich liczebność wyniosła 30 osób. 70 proc. turystów zwiedzało kopalnię indywidualnie, a najpopularniejszym językiem podczas zwiedzania był angielski (ponad 41 proc.), który wyprzedził o 2 proc. język polski.

Trasę Górniczą, wymagającą lepszej kondycji i górniczego ekwipunku, zwiedziło 19,7 tys. osób, a przewodnicy obsługiwali na niej prawie 1,6 tys. grup, o średniej liczebności 12 osób. Tężnię solankową odwiedziło 112,2 tys. osób, tj. o 34 proc. więcej niż rok wcześniej. Od czerwca dodatkową atrakcją na jej terenie jest plac zabaw z wodnymi elementami, terenem rekreacji i wypoczynku.

Przyjeżdżają nawet z Kataru i Japonii

Co ciekawe, to turyści z zagranicy stanowili do tej pory większość - bo aż 60 proc. - wszystkich odwiedzających kopalnię soli. Do Wieliczki najwięcej przyjechało obywateli Wielkiej Brytanii (137 tys.), Włoch (42 tys.) i Francji (39,7 tys.). Ale - co równie interesujące - w porównaniu z latami poprzednimi kilkukrotnie wzrosła liczba gości z krajów arabskich: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej czy Kataru. Zauważalnie wzrosła też liczba odwiedzin z odleglejszych krajów: Japonii, Hondurasu, Indii czy Kanady.

Wielicka kopalnia działa nieprzerwanie od połowy XIII w. W ciągu siedmiu stuleci na dziewięciu poziomach sięgających do 327 metrów w głąb wydrążono 26 szybów i wybrano sól z 2040 komór. Pod Wieliczką powstał labirynt liczący prawie 300 km korytarzy. Zorganizowany ruch turystyczny odbywa się od końca XVIII w. W 1978 r. kopalnia została wpisana na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

