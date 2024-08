Ostrzeżenia IMGW. Nadchodzą burze, ulewy i wichury. Wiemy, kiedy to się stanie

Piesza Pielgrzymka z Krakowa ruszyła na Jasną Górę. Arcybiskup Jędraszewski z apelem do uczestników. Mamy zdjęcia

Pielgrzymka do Częstochowy

- Zgromadzony materiał dowodowy nie dał podstaw do przyjęcia, iż doszło do realizacji znamion znęcania się nad zwierzęciem. Co istotne, właściciel zwierzęcia po wypadku zapewnił mu właściwą opiekę weterynaryjną i dlatego nie można mówić o celowym działaniu tej osoby, które miałby wyrządzić krzywdę zwierzęciu - powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.

Po uprawomocnieniu decyzji prokuratury zostanie przeprowadzone postępowanie wykroczeniowe za nieupilnowanie zwierzęcia przez właściciela. Następnie policja wymierzy karę dla właściciela psa na mocy artykułu 77. kodeksu wykroczeń i pod tym kątem ma być sprawa badana przez policję.

Czytaj też: Pies wyskoczył z okna na 2. piętrze i spadł na młodą kobietę. Świadek: "Jakby celował w ten parasol"

Artykuł 77. Kodeksu wykroczeń stanowi, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Do nieszczęśliwego wypadku z udziałem psa doszło pod koniec lipca. Właściciel psa wsadził go samego na krzesełko kolejki linowej, a ten będąc kilka metrów nad ziemią, zeskoczył na dół. Przypadkowi turyści nagrali zdarzenie i opublikowali film w mediach społecznościowych. Właściciel czworonoga jechał w następnym krzesełku razem z dwom innymi psami

Pies skoczył kobiecie na głowę. Zrobił to specjalnie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.