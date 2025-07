Gaz pieprzowy rozpylony na przystanku w Krakowie. Policja apeluje do poszkodowanych

Krakowska policja apeluje do osób, które ucierpiały w wyniku rozpylenia gazu pieprzowego na przystanku przy ul. Bronowickiej. Do zdarzenia doszło w piątek, 25 lipca. W związku ze sprawą zatrzymano 19-latka, który usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które w tym czasie przebywały na przystanku i zostały poszkodowane.