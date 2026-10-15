Pogoda dla Krakowa: 16-18 października

Mieszkańcy Krakowa mogą liczyć na spokojny i przede wszystkim suchy weekend. Prognozy na dni od 16 do 18 października nie przewidują żadnych opadów deszczu. Aura będzie sprzyjać jesiennym aktywnościom, choć warto zwrócić uwagę na istotną zmianę, jaka zajdzie w niedzielę. Temperatury w ciągu dnia będą dość przyjemne, jednak noce i poranki zapowiadają się już chłodno, z wartościami spadającymi do zaledwie kilku stopni powyżej zera.

Piątek i sobota pod znakiem słońca

Początek weekendu w Krakowie zapowiada się bardzo pogodnie. Zarówno w piątek, jak i w sobotę niebo będzie bezchmurne, co pozwoli w pełni cieszyć się jesiennym słońcem. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą blisko 14 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak zimna, z temperaturą spadającą do około 2°C. Wiatr pozostanie bardzo słaby, nieprzekraczający 1 m/s.

Sobota przyniesie bardzo podobne warunki. Nadal będzie słonecznie, a temperatura w dzień sięgnie 13°C. Noc z soboty na niedzielę będzie nieco cieplejsza niż poprzednia – słupki rtęci nie spadną poniżej 3 stopni. Przez cały dzień utrzyma się łagodny wiatr, który nie będzie miał wpływu na odczuwalną temperaturę.

Niedziela przyniesie zmianę

Ostatni dzień weekendu przyniesie wyraźną zmianę w pogodzie nad Krakowem, choć nie będzie ona dotyczyć temperatury ani opadów. W niedzielę słońce schowa się za gęstą warstwą chmur, a na niebie przez cały dzień dominować będzie duże zachmurzenie. Mimo braku słońca, będzie to najcieplejszy dzień weekendu – temperatura maksymalna wyniesie niemal 14 stopni. Również noc będzie najłagodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 4°C. Podobnie jak w poprzednich dniach, nie należy spodziewać się deszczu.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Słoneczna aura w piątek i sobotę to idealna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. To dobry moment na dłuższy spacer po parkach, bulwarach wiślanych czy leśnych ścieżkach, by skorzystać z ostatnich chwil bezchmurnego nieba. Z kolei pochmurna, ale sucha i ciepła niedziela stwarza dobre warunki do zwiedzania miasta bez tłumów i palącego słońca. Brak deszczu przez cały weekend oznacza, że plany nie zostaną pokrzyżowane przez nagłe załamanie pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather