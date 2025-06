Śmiertelny wypadek w Tatrach. Ciało taternika zostało przetransportowane do Zakopanego

Egzaminy zawodowe - sesja LATO 2025: ARKUSZE do ściągnięcia [harmonogram, zasady, wyniki]

W piątkowe popołudnie (6 czerwca0 w polskiej części Tatr, w rejonie Zamarłej Turni, doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem taternika. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe, w tym ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR). W działaniach wspierali ich również ratownicy słowackiej Horskiej Zachrannej Służby (HZS), którzy do akcji zaangażowali śmigłowiec.

Jak podał portal "taternik.pl", ciało taternika zostało przetransportowane do Zakopanego. Na miejscu tragicznego zdarzenia działała również grupa dochodzeniowa, która prowadzi oględziny pod nadzorem prokuratury. Jak przekazała młodszy aspirant Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, na razie nie są znane ani dane osobowe, ani wiek czy płeć ofiary.

– Nie mam informacji o wieku ani płci tej osoby. Na miejscu działa grupa oględzinowa. Prokuratura prowadzi prace na miejscu i to od niej zależy, czy zostanie wykonana sekcja zwłok czy nie. Do współpracy została wezwana strona słowacka. Najwcześniej jutro będzie mogła odpowiedzieć na bardziej szczegółowe pytania – poinformowała Zbroja-Zagórska w godzinach wieczornych w rozmowie z TVN.

Zamarła Turnia to szczyt o dwóch wierzchołkach, leżący w długiej wschodniej grani Świnicy, w polskiej części Tatr Wysokich. Ma dwa szczyty: wschodni o wysokości 2179 m i zachodni – o jeden metr niższy, oddzielone od siebie niewielkim wcięciem. Przez górną część północnej ściany tej góry przebiega Orla Perć – słynny szlak turystyczny, który omija same wierzchołki.

Zamarła Turnia leży pomiędzy Zmarzłymi Czubami (oddziela je Zmarzła Przełęcz), a Kozimi Czubami (oddziela je Kozia Przełęcz). Jej północne stoki opadają w stronę Dolinki Koziej, natomiast południowa ściana – bardzo znana i charakterystyczna – schodzi stromo do Dolinki Pustej, która jest częścią Doliny Pięciu Stawów Polskich. Ta południowa ściana to niemal gładkie urwisko skalne, tzw. krzesanice, o wysokości około 140 metrów. Przez długi czas uważano ją za całkowicie nie do pokonania.