Spór o media publiczne. Działacz PiS organizuje protest w Krakowie, a była kurator grzmi: "Zamach na polskość"

Najpierw odwołanie w czerwonej teczce, a teraz to! Kolejne kłopoty Barbary Nowak

Krakowskie środowiska prawicowe reagują na zmiany w TVP. Majdzik: "barbarzyństwo koalicji", Nowak: "hołd lenny złożony UE"

Ryszard Majdzik, który bez efektu kandydował w ostatnich wyborach z listy PiS, ogłosił: 21 grudnia br. na godzinę 13.00 na ulicę Basztową 22 przed Urząd Wojewódzki na demonstrację w obronie mediów publicznych i przeciwko barbarzyństwu koalicji 13 grudnia ośmiu gwiazdek zapraszamy brońmy wolności słowa i naszej suwerenności (pisownia oryginalna). To reakcja na to, że w środę, 20 grudnia o godz. 19.30 w TVP zamiast "Wiadomości" Marek Czyż na antenie TVP zapowiedział od czwartku, 21 grudnia nadawanie "programu informacyjnego TVP" bez "propagandowej zupy". TVP Info zakończyło nadawanie, natomiast prawicowi politycy nawoływali do "obrony" mediów publicznych i "okupowania" ich siedzib. W Krakowie w środę, 20 grudnia odbył się jeden "protest" pod Radiem Kraków, który zgromadził... 13 osób. Całą sprawę skomentowała także zdymisjonowana małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Minister kultury odwołał prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorcze Spółek. Barbara Nowak, wciąż aktywnie komentująca bieżące wydarzenia (niezwiązane z edukacją) na X (dawnym Twitterze nazwała to zamachem stanu. Jej posty spotkały się z falą krytyki internautów. Znalazło się pod nimi kilkaset komentarzu.

Zamach stanu #Koalicja13grudnia #BrońmyPolskiJedynym mężem stanu w Polsce jest Jarosław Kaczyński!— Barbara Nowak (@Br_Nowak) December 20, 2023

To idzie koalicja 13 grudnia. Idzie jak czerwoni khmerzy. Idzie niszcząc instytucje państwa, niszcząc wolne media, poniżając ludzi. Pod choinką zaprzańcy składają hołd lenny UE. Chcą niewoli, bo wg D. Tuska "polskość to nienormalność" Wybory były pretekstem do zamachu na polskość— Barbara Nowak (@Br_Nowak) December 20, 2023

