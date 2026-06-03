Sprzedaż lokalu po wizycie Magdy Gessler

Program "Kuchenne Rewolucje" to bez wątpienia jeden z chętniej oglądanych formatów w naszym kraju. W poszczególnych epizodach słynna restauratorka pojawia się w podupadających lokalach, aby wesprzeć właścicieli w modyfikacji karty dań, poprawie organizacji i odświeżeniu wizerunku. Choć po emisji nie wszystkim udaje się przetrwać na rynku, niektóre miejsca radzą sobie doskonale. Takim przykładem jest karczma w Zawoi, która po wizycie telewizyjnej ekipy w 2016 roku przeszła ogromną zmianę i przez długi czas działała bez zarzutu, ciesząc się popularnością. Jednak obecnie podjęto decyzję o zbyciu całego obiektu.

Styrnol z Zawoi szuka nowego właściciela

Karczma Dzika Chata, dawniej funkcjonująca pod nazwą Styrnol, trafiła na rynek nieruchomości. Obecni właściciele wycenili całość na imponujące 12 600 000 zł, jednak warto podkreślić, że oferta obejmuje znacznie więcej niż sam lokal gastronomiczny.

Przedmiotem transakcji jest cały kompleks, w skład którego wchodzą budynki, pełne wyposażenie, działka oraz świetnie prosperujący interes. Nieruchomość usytuowana jest u podnóża Babiej Góry, w jednej z chętniej odwiedzanych miejscowości na terenie Beskidu Żywieckiego.

Karczma działa jako restauracja z pełnym zapleczem gastronomicznym oraz miejscem do organizacji imprez okolicznościowych, wesel, komunii, bankietów i wydarzeń firmowych. Posiada aż 350 miejsc konsumcyjnych i ogródek letni wraz z infrastrukturą na ok 200 osób Obiekt sprzedawany jest z pełnym wyposażeniem, co pozwala na płynne przejęcie działalności bez konieczności dodatkowych inwestycji na start - czytamy w ogłoszeniu opublikowanym na serwisie otodom.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Kuchenne Rewolucje" w Koszalinie

7

Trudne początki Karczmy Dzika Chata

Warto dodać, że chociaż dzisiaj restauracja radzi sobie świetnie i przyciąga gości, pierwsze spotkanie z Magdą Gessler nie należało do najłatwiejszych. Słynna prowadząca nie szczędziła ostrych słów. Zwracała uwagę zarówno na kondycję samego obiektu, jak i smak podawanych dań. Przed kamerami skrytykowała wybrane potrawy, wytykając między innymi brak świeżości składników oraz błędy w przygotowaniu klasycznych, regionalnych potraw.