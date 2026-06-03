Wypadek na przejściu w Świerklańcu. Ranna 17-latka leżała na ulicy, a kierowcy jechali dalej

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-06-03 7:26

W Świerklańcu 17-latka wpadła pod samochód na oznakowanych pasach. Kiedy poszkodowana leżała na asfalcie, wielu zmotoryzowanych po prostu kontynuowało jazdę i zupełnie zignorowało ranną. Funkcjonariusze udostępnili wstrząsające nagranie z kamer monitoringu, które doskonale ukazuje znieczulicę części osób znajdujących się na drodze.

Potrącenie nastolatki w Świerklańcu

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Autor: KPP Tarnowskie Góry screenshot/ Materiały prasowe

Potrącenie 17-latki w Świerklańcu. Oburzające zachowanie uczestników ruchu drogowego

Wypadek miał miejsce 23 maja niedługo po godzinie 8.00 na ulicy Parkowej w miejscowości Świerklaniec. Mundurowi ustalili, że mieszkająca w Nowym Chechle 17-latka wbiegła bezpośrednio na oznakowane pasy, a następnie uderzyła w nią lancia prowadzona przez 53-letnią kobietę z Rudy Śląskiej.

Przebieg wypadku dokładnie uchwyciły kamery ulicznego monitoringu. Funkcjonariusze zdecydowali się udostępnić ten materiał w sieci za wiedzą i zgodą PKM Świerklaniec, aby ostrzec innych przed brakiem ostrożności. Zarejestrowany obraz ukazuje nie tylko uderzenie pojazdu w pieszą, lecz także zachowanie pozostałych osób w okolicy.

Właśnie ta postawa zmotoryzowanych wywołuje ogromne poruszenie wśród oglądających. Kamera uwieczniła moment, gdy poszkodowana nastolatka leży na drodze, natomiast niektórzy z przejeżdżających kierowców zupełnie ją ignorują. Taka całkowita znieczulica wywołuje uzasadnione oburzenie, ponieważ prawo nakłada na każdego z nas konkretny obowiązek niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia.

Policja przypomina o przepisach. Znieczulica po wypadku grozi więzieniem

Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na brzmienie artykułu 162 Kodeksu karnego, który jasno określa konsekwencje prawne. Jeśli obywatel nie pomoże osobie znajdującej się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, chociaż mógłby to zrobić w pełni bezpiecznie, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Stróże prawa apelują do wszystkich o większą odpowiedzialność na drodze i szybkie reagowanie w momentach kryzysowych. Widząc wypadek trzeba najpierw zadbać o własne bezpieczeństwo, odpowiednio oznaczyć miejsce zdarzenia, zadzwonić na numer alarmowy 112, a w razie konieczności rozpocząć działania ratujące życie jeszcze przed dotarciem służb.

Mundurowi dodają, że poświęcenie raptem kilku chwil na szybką reakcję bardzo często pozwala uratować ludzkie zdrowie i życie. Przechodzenie obojętnie wobec cudzego nieszczęścia może przynieść niezwykle tragiczne w skutkach konsekwencje.

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