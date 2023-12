”Stacja Kultura” promuje twórczość młodych artystów. Inspirują ich fraszki autorstwa Marleny Wilbik

Księża narzekają na swoje zarobki. To zachowanie wiernych boli ich szczególnie

Projekt ”Stacja Kultura”, realizowany przez Fundację Chaber Polski, rozpoczął się w czerwcu br. Jego bieżąca formuła obejmuje cykl wystaw prac studentów uczelni artystycznych oraz uczniów szkół plastycznych prezentowanych na dworcach PKP m.in. w Katowicach oraz Krakowie. Inauguracją projektu był wernisaż w przestrzeni Dworca Głównego PKP Katowice dnia 31 października br.

Założeniem projektu ”Stacja Kultura” jest propagowanie wiedzy na temat sztuki oraz przybliżenie twórczości młodych artystów szerokiemu kręgowi odbiorców. Zróżnicowana tematyka prezentowanych prac obejmuje szerokie spektrum kwestii egzystencjonalnych, poczynając od zagadnień dnia codziennego, poprzez odniesienia do pojęć abstrakcyjnych aż po metafizyczne alegorie wartości oraz twórcze interpretacje na temat wielowymiarowości życia człowieka i wartości nim kierujących.

Cyklowi wystaw w poszczególnych miastach towarzyszą wernisaże z udziałem zaproszonych władz lokalnych i gości VIP. Element składowy projektu stanowi również seria wykładów na temat historii i znaczenia sztuki dla uczniów wybranych szkół.

Projekt realizowany jest pod patronatem artystycznym Klubu Pod Jaszczurami w Krakowie. Patronat medialny nad projektem objęły: Rzeczpospolita, Angora oraz Super Express.

Podczas tegorocznej gali rankingu ”Gmina dobra do życia” w dniu 16 listopada br. w hotelu Sheraton Grand Warsaw, w której wzięło udział ponad 200 przedstawicieli władz samorządowych z całej Polski, Fundacja Chaber Polski zakomunikowała rozszerzenie bieżącej formuły projektu, która w nowej odsłonie obejmie swym zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe oraz licea na terenie całego kraju w obrębie gmin oraz powiatów (oryginalne założenie projektu obejmowało licea plastyczne oraz akademie sztuk pięknych w wybranych miastach).

Fraszki Marleny Wilbik, stanowiące natchnienie dla młodych twórców i temat przewodni ich prac w projekcie, stały się inspiracją do powstania aplikacji na telefon prezentującej posiadaczom aplikacji wybrany zbiór fraszek w języku polskim oraz angielskim w systemie dziennym lub interwałowym (projekt w realizacji). Jego premiera oraz dystrybucja zaplanowana jest z udziałem przedstawicieli Polonii. Z uwagi na artystyczną wartość projektu ”Stacja Kultura” planowane jest włączenie dzieł młodych twórców do zbioru grafik stanowiących tło wyświetlanych w aplikacji treści, co zapewni młodym artystom międzynarodową promocję.