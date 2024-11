Stadion Wisły Kraków ostrzelany podczas meczu. Policja zabrała głos

Turystka z Zakopanego w szpitalu po ataku jelenia! To ludzie są winni? "Próbowali sadzać małe dzieci na grzbiecie łań"

Podczas meczu Betclic 1. Ligi, w którym Wisła Kraków zmierzyła się z GKS-em Tychy, doszło do niepokojącego incydentu. Spotkanie było rozgrywane w Krakowie na stadionie przy ul. Reymonta. W jego trakcie obiekt został ostrzelany, co doprowadziło do zniszczenia elewacji. Rzecznik krakowskiej policji kom. Piotr Szpiech przekazał PAP, że mundurowi wykluczyli ostrzał z ostrej amunicji, prawdopodobnie użyte zostały naboje śrutowe.

Dochodzenie jest prowadzone pod kątem uszkodzenia mienia. Kwalifikacja czynu może się jednak zmienić. Do tej pory nikt nie został zatrzymany.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu szyby w poniedziałek przed godziną 19.00. Na miejscu przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Powołany zostanie biegły do wyjaśnienia sprawy. Poszukiwany jest sprawca lub sprawcy incydentu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Straty zostały wstępnie wycenione na 6 tys. zł.

