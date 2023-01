Strażacy nie wiedzieli, że jadą ratować kolegę. Nie żyje doświadczony druh. "Walczył do końca"

To jedyny most w Polsce nazwany na cześć Benedykta XVI. Wybór miejsca nie był przypadkowy

Nie żyje strażak z OSP Wola Zachariaszowska. Krzysztof Kołodziej zmarł w sylwestrową noc

W sylwestrową noc (31 grudnia/1 stycznia) rozegrał się dramat, zakończony niestety śmiercią strażaka z OSP Wola Zachariaszowska (powiat krakowski). Niedługo przed północą mężczyzna stracił przytomność z powodu nagłego zatrzymania krążenia, a jego bliscy wezwali pomoc. Na miejsce została wysłana ekipa strażaków, która nie wiedziała, że będzie walczyć o życie swojego kolegi. Druhowie przez długi czas prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, lecz życia Krzysztofa Kołodzieja nie udało się uratować. Strażacy z OSP Wola Zachariaszowska w mediach społecznościowych złożyli kondolencję bliskim zmarłego kolegi.

- Kiedy większość z nas przygotowywała się do nadejścia Nowego Roku 2023, tuż przed północą dostaliśmy zgłoszenie o NZK. Niestety okazało się że to Jeden z Nas - strażak Krzysztof Kołodziej. WALCZYŁ DO KOŃCA. niestety po długiej RKO odszedł na wieczną wartę. Wiadomość o odejściu tak wspaniałej osoby jest dla nas ogromnym ciosem. Łączymy się w bólu po stracie kolegi. Głębokie wyrazy współczucia oraz kondolencji kierujemy do żony, i całej Rodziny, zapewniając jednocześnie o wsparciu i modlitwie - napisali strażacy z OSP Wola Zachariaszowska.

