To jedyny most w Polsce nazwany na cześć Benedykta XVI. Wybór miejsca nie był przypadkowy

To jedyny most im. Benedykta XVI w Polsce. Ks. Isakowicz-Zaleski przypomniał jego historię

To w Małopolsce znajduje się jedyny w naszym kraju most im. Benedykta XVI. Historię upamiętnienia papieża przypomniał w mediach społecznościowych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Most znajduje się w gminie Chełmek (powiat oświęcimski) i służy do przeprawy przez Wisłę. Wybór miejsca do upamiętnienia Benedykta XVI nie był przypadkowy i wiąże się z wizytą papieża w Polsce w 2006 roku. Wówczas Benedykt przejeżdżał przez most nazwany jego imieniem, kiedy zmierzał do KL Auschwitz. Sama konstrukcja została oddana do użytku niedługo przed wizytą papieża. O patronacie Benedykta XVI nad mostem informuje tablica, na której znajduje się herb papieski zmarłego hierarchy oraz herb gminy Chełmek.

Benedykt XVI zmarł w wieku 95 lat. Kiedy pogrzeb?

Przypomnijmy, że papież-emeryt Benedykt XVI zmarł w sobotę, 31 grudnia w wieku 95 lat. Pogrzeb zaplanowany jest na czwartek 5 stycznia. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 9.30 na Placu św. Piotra w Watykanie. Uroczystości pogrzebowe poprowadzi papież Franciszek.

Jedyny w Polsce, a może i na świecie, most im. Benedykta XVI znajduje się nad Wisłą w @gminachelmek @PowiatOsw. Tym mostem papież przejeżdżał w 2006 r., udając się do KL Auschwitz. pic.twitter.com/9tzpyuhIFL— Isakowicz-Zaleski (@IsakowiczZalesk) January 2, 2023

Sonda Kto był najlepszym papieżem? Franciszek Benedykt XVI Jan Paweł II