Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił przepisy Strefy Czystego Transportu, które bezterminowo uprzywilejowywały zameldowanych mieszkańców miasta.

Sąd uznał, że takie rozwiązanie narusza zasadę równości. Zakwestionowano również zwolnienia ograniczone tylko do pacjentów korzystających z leczenia w ramach NFZ.

Kluczowe zasady SCT – jej granice, normy emisji i opłaty – pozostają w mocy. Wyrok nie jest prawomocny i może zostać zaskarżony.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie będzie obowiązywać. Jest decyzja sądu

W środę, 14 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zdecydował w sprawie skarg na uchwałę dotyczącą Strefy Czystego Transportu. Portal Love Kraków podaje, że uchylone zostały tylko niektóre zapisy uchwały rady miasta, co oznacza, że strefa może funkcjonować. Sąd zakwestionował jednak, uprzywilejowanie mieszkańców zameldowanych w Krakowie, których ograniczenia związane ze strefą nie dotyczyły.

Jak wskazał skład orzekający, nie można różnicować praw obywateli wyłącznie na podstawie formalnego adresu zameldowania. Sąd uznał, że takie rozwiązanie narusza zasadę równości wobec prawa, bo mieszkańcy spoza miasta byli traktowani gorzej, mimo że poruszają się po tej samej przestrzeni publicznej. W praktyce oznacza to, że osoba faktycznie mieszkająca w Krakowie, ale bez meldunku, byłaby traktowana gorzej niż ktoś, kto jest zameldowany, ale na co dzień przebywa gdzie indziej. Rada miasta, zdaniem sądu, nie miała podstaw, by uzależniać tak istotne przywileje od czysto administracyjnego zapisu.

Dodatkowo uchwała przewidywała ulgi jedynie dla pacjentów korzystających ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych, czyli w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. WSA uznał, że takie rozróżnienie jest bezzasadne i dyskryminujące.

Pozostała część skargi wojewody oddalona

Sąd oddalił skargę wojewody w pozostałym zakresie, co oznacza, że zasadniczy kształt SCT – jej granice, obowiązujące normy emisji, system opłat dla kierowców spoza Krakowa oraz sam mechanizm funkcjonowania strefy – pozostają w mocy. Wyrok nie jest prawomocny. Stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

