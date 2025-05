Zgodnie z nowym projektem uchwały, Strefa Czystego Transportu w Krakowie zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2026 roku, a nie jak wcześniej planowano od 1 lipca 2025 roku. To daje mieszkańcom dodatkowy czas na przygotowanie się do zmian. Co więcej, osoby które przed wejściem w życie uchwały zakupiły samochód i płacą podatki w Krakowie, będą bezterminowo zwolnione z rygorów SCT – aż do momentu sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu.

- Dziś do Rady Miasta Krakowa został złożony projekt nowej uchwały o SCT. Zgodnie z Waszymi uwagami będzie ona znacznie bardziej liberalna niż ta, którą proponował mój poprzednik, Jacek Majchrowski. Bezterminowo nie obejmie mieszkańców oraz osób płacących podatki w Krakowie, którzy już przed wejściem uchwały w życie zakupili samochód. Zwolnienie będzie obowiązywać aż do sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu - przekazał prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Projekt uchwały uwzględnia również złagodzenie wymagań technicznych dla pojazdów. Po Krakowie będą mogły poruszać się dwudziestoletnie samochody benzynowe (rok produkcji 2005) oraz dwunastoletnie samochody osobowe z silnikiem Diesla do 3,5 t (rok produkcji od 2014, a nie 2018 r. jak proponowano wcześniej). Samochody ciężarowe wyprodukowane od 2012 roku również będą mogły wjechać do miasta (poprzednio – od 2018 r. i spełniające normę Euro 6).

Osoby przyjeżdżające do Krakowa z powodów medycznych również mogą liczyć na zwolnienie z opłat za wjazd. Wystarczy potwierdzenie wizyty w placówce medycznej. Dodatkowo z SCT całkowicie zwolnione zostały samochody zabytkowe, co z pewnością ucieszy miłośników klasycznej motoryzacji.

Wymagania strefy muszą natomiast spełniać pojazdy firm i organizacji. Jeśli nie spełniają norm, do końca 2028 roku będą mogły wjeżdżać do Krakowa po uiszczeniu opłaty. Zrezygnowano z wprowadzenia abonamentu dziennego, pozostawiając jedynie stawki godzinowe i miesięczne. Opłata godzinowa wyniesie 2,50 zł, a miesięczna: 100 zł w 2026 roku, 250 zł w 2027 roku i 500 zł w 2028 roku.

- Jeżeli ten projekt SCT nie zostanie przyjęty, to zgodnie z prawem od 1 lipca 2025 roku zaczną wszystkich mieszkańców obowiązywać dużo bardziej restrykcyjne przepisy i regulacje, ponieważ obowiązywać będzie projekt SCT autorstwa Prezydenta Jacka Majchrowskiego – stwierdził prezydent Krakowa.

Śnieżyca w Małopolsce. Atak zimy w połowie maja